Olympia-Skispringen: Dieser Name wird immer heißer diskutiert

Niklas Senger 16.02.2026 • 19:45 Uhr Die Suche nach einem Nachfolger von Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher spitzt sich zu. DSV-Sportdirektor Horst Hüttel schwärmt nun von einem Kandidaten.

Das DSV-Team sucht weiterhin nach einem Nachfolger für Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher, der zum Saisonende zurücktreten wird. Ein heißer Kandidat für die Nachfolge scheint weiterhin Junioren-Trainer Thomas Thurnbichler zu sein.

Der Österreicher trainierte bis März 2025 das polnische Nationalteam, ehe er im Anschluss zum DSV wechselte.

„Ein sehr interessanter Mann. Ein toller Trainer. Eine tolle Persönlichkeit“, schwärmte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel im ZDF von Thurnbichler und fügte an: „Wir sind sehr froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben.“

Thurnbichler als Cheftrainer? „Das war er ja schon in Polen“

Angesprochen darauf, ob er ein Kandidat auf den Cheftrainer-Posten sei, hielt sich Hüttel bedeckt und merkte an: „Das war er ja schon in Polen.“

Anschließend mahnte der Skisprung-Boss noch einmal zur Geduld: „Das wird sich in den nächsten vier Wochen zeigen. Anfang April gehen die Klausuren los. Und bis dahin müssen wir klar sein. Es geht nicht nur um den Bundestrainer, es geht um die gesamte Struktur. Bis dahin sind wir durch.“

Während der Olympischen Wettbewerbe in Predazzo hatte Hüttel bereits eine vermeintliche Einigung mit Alexander Stöckl dementiert.