Olympia-Skispringen heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Medaille im Super-Team?

SPORT1 16.02.2026 • 16:00 Uhr Am Montag steht der letzte Skisprung-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen 2026 an. Für Deutschland sind Philipp Raimund und Andreas Wellinger am Start.

Am heutigen Montag werden die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2026 abgeschlossen. Als Letztes steht die Super-Team-Entscheidung bei den Männern von der Großschanze an (19 Uhr im LIVETICKER).

Der Kampf der Nationen wird bei Olympia erstmals in dieser Form ausgetragen. Bislang traten immer vier Springer pro Land an und absolvierten je zwei Sprünge. Nun sind zwei Athleten pro Mannschaft am Start, die je drei Durchgänge durchführen.

Olympia-Skispringen heute live: So verfolgen Sie den Super-Team-Wettbewerb

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de oder SPORT1 App

Für Deutschland springen Philipp Raimund, Olympiasieger von der Normalschanze, und Andreas Wellinger, der sich gegen seine beiden Teamkollegen Felix Hoffmann und Pius Paschke behauptete.