Olympia: Deutscher Gold-Held überzeugt im Training

SID 13.02.2026 • 20:50 Uhr Philipp Raimund unterstreicht seine Medaillenhoffnungen auf der Großchance. Topfavorit auf Gold ist jedoch Weltmeister Domen Prevc aus Slowenien.

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat auch im letzten Training vor der Entscheidung von der Großschanze seine Ambitionen auf eine erneute Medaille unterstrichen.

Der 25-Jährige belegte am Freitagabend die Plätze vier und drei, auf den dritten Durchgang verzichtete der Oberstdorfer angesichts der weiten Flüge.

Olympia: Prevc Favorit auf Gold

Topfavorit auf Gold ist am Samstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) aber Domen Prevc. Der Weltmeister aus Slowenien gewann den ersten Durchgang mit einem Sprung auf 138,5 m und packte anschließend seine Sachen.

Die übrigen DSV-Adler hatten noch viel Luft nach oben. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (37./8./12.) erzielte zumindest eine einstellige Platzierung, weit dahinter folgten Felix Hoffmann (36./14./28.) und Routinier Pius Paschke (38./39./32.).