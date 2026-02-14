Olympia: Raimund springt hinterher

SID 14.02.2026 • 19:40 Uhr Philipp Raimund verpatzt den ersten Sprung. Die Führung auf der Großschanze erobert ein Japaner - für Goldfavorit Domen Prevc bleibt nur Rang zwei.

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat fünf Tage nach seinem Gold auf der Normalschanze kaum noch Chancen auf eine weitere Medaille. (LIVETICKER)

In der Entscheidung von der Großschanze liegt der 25-Jährige nach dem ersten Durchgang in Predazzo mit einem Sprung auf 131,0 m (135,2 Punkte) nur auf Platz zehn.

Olympia: Nikaido führt für Prevc

Vom Podest trennen Raimund umgerechnet rund fünfeinhalb Meter. Für eine Medaille braucht Raimund also eine große Aufholjagd.

Die Führung eroberte der Japaner Ren Nikaido mit einem Sprung auf 140,0 m (154,0 Punkte) deutlich vor Sloweniens Topfavorit Domen Prevc (138,5 m/147,0 Punkte) und dem Norweger Kristoffer Eriksen Sundal (136,0/145,0).

Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger darf nach 127,0 m als 16. noch auf eine gute Platzierung hoffen. Felix Hoffmann als 25. (126,0 m) und Pius Paschke als 29. (125,0 m) schafften nur knapp den Einzug in den zweiten Durchgang.

Tschofenig disqualifiziert!

Ausgeschieden sind unter anderem der Norweger Marius Lindvik (33.), der 2022 in Peking Olympia-Gold von der Großschanze geholt hatte, und Österreichs dreimaliger Einzel-Weltmeister Stefan Kraft (37.).