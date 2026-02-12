Raimund startet stark auf der Großschanze

SID 12.02.2026 • 22:12 Uhr In den ersten drei Trainingsdurchgängen ist der Olympiasieger in Predazzo vorne dabei.

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat sich drei Tage nach dem Gold von der Normalschanze auch beim Umzug auf die große Schanze von Predazzo in Medaillenform präsentiert.

Der 25-Jährige belegte in den drei Durchgängen des ersten Trainingstages die Plätze sechs und zweimal zwei.

Für die klare Tagesbestweite sorgte der slowenische Topfavorit Domen Prevc, der den letzten Durchgang mit 143,5 m gewann. In Durchgang eins und zwei lag Prevc allerdings hinter Raimund, dort setzten sich der Österreicher Jan Hörl und der Japaner Ren Nikaido an die Spitze.

Olympia - Skispringen: Hoffmann stark, Wellinger solide

Gute Leistungen zeigte auch Felix Hoffmann mit den Plätzen zehn und fünf, ehe Durchgang drei eher mäßig lief (Rang 22). Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (13., 13., 14.) sprang solide, Routinier Pius Paschke (40., 34., 35.) hatte noch große Probleme mit der Schanze.