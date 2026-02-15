Olympia: Deutsches Duo für Team-Skispringen steht fest

SID 15.02.2026 • 10:24 Uhr Philipp Raimund und Andreas Wellinger dürfen im Team-Springen am Montag ran. Zwei Deutsche schauen in die Röhre.

Die beiden Olympiasieger Philipp Raimund und Andreas Wellinger gehen am Montag (19.00 Uhr im LIVETICKER) im letzten Skisprung-Wettkampf der Winterspiele in Italien für Deutschland an den Start. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntagmorgen nach dem Einzel von der Großschanze bekannt. Für Felix Hoffmann und Pius Paschke sind die Winterspiele somit beendet.

Beim Super Team, das bei Olympia erstmals den traditionellen Teamwettkampf mit vier Startern pro Nation ersetzt, treten pro Land zwei Springer in drei Durchgängen an.