Raimund vom Olympia-Flair enttäuscht: "Hätte mehr erwartet"

SID 20.02.2026 • 15:17 Uhr „Es war eher WM-Flair“, sagt Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund über seine Premiere.

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund war trotz der Goldmedaille vom Erlebnis seiner ersten Winterspiele etwas enttäuscht. „Dass die Wettkampforte so aufgesplittet waren, hat das olympische Flair verhindert. Da habe ich mir schon mehr erwartet“, sagte der Oberstdorfer im RND-Interview.

Vor Ort habe er gedacht: „Es fühlt sich ein bisschen an wie bei einer Weltmeisterschaft. Es sind die gleichen Leute um einen herum: die Langläufer, die Nordischen Kombinierer und die Skisprungdamen. Deshalb war das eher WM-Flair“, sagte Raimund: „Die Sicherheitskontrollen waren strikter, und im Olympischen Dorf in Predazzo waren ganz viele Nationen dabei, die man sonst nie sieht. Haiti und Island zum Beispiel. Das fand ich schon supercool.“