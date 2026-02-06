Olympia: Drei deutsche Chancen auf die erste Medaille

SID 06.02.2026 • 11:13 Uhr Drei deutsche Skispringerinnen rechnen sich Chancen auf Medaillen aus. Topfavoritin ist am Samstag aber Nika Prevc.

Schlägt Katharina Schmid zum Abschied noch einmal zu? Oder nutzen Selina Freitag und Agnes Reisch ihre derzeitige Topform? Bei den deutschen Skispringerinnen ist vor der ersten Olympia-Entscheidung am Samstag die Hoffnung auf Edelmetall groß.

„Ich denke, dass sechs bis acht Athletinnen um die Medaillen kämpfen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dabei sind“, sagte Bundestrainer Heinz Kuttin nach dem Training.

Schmid visiert glänzenden Karriere-Abschluss an

Vor allem Schmid will beim letzten Großereignis ihrer Karriere (18.45 Uhr) noch einmal glänzen. „Ich will nicht einfach nur dabei sein, dafür war ich in den letzten Jahren zu gut. Großereignisse und Olympische Spiele schreiben ihre eigenen Geschichten“, sagt die siebenmalige Weltmeisterin.

In den sechs Trainingsdurchgängen lief es für Schmid allerdings durchwachsen, ein achter Rang am Freitagmorgen war ihr bestes Ergebnis. Auftrieb erhoffte sich die deutsche Fahnenträgerin von der Eröffnungsfeier. „Ich hoffe, dass ich von dort den Schwung mitnehmen kann, diese gute Stimmung, diese Atmosphäre, das Gefühl“, so Schmid.

Reisch und Freitag wittern ihre Medaillenchance

Bessere Chancen auf eine Medaille dürften Reisch und Freitag haben. Reisch verbuchte am Freitag in einem Trainingsdurchgang immerhin einen zweiten Platz, Freitag stand in dieser Saison schon sechsmal auf dem Podest. Beide haben in ihrer Karriere noch nie einen Weltcup gewonnen - was für Winterspiele keine schlechte Voraussetzung ist.

Zwei der drei bisherigen Olympiasiegerinnen - Carina Vogt 2014 und die Slowenin Ursa Bogataj 2022 - hatten vor ihren Goldflügen im Weltcup keinen Sieg gefeiert.