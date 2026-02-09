Olympia: Weißflog sieht DSV-Adler als befreite Gold-Jäger

SID 09.02.2026 • 05:29 Uhr Vor dem Start der Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen hofft Legende Jens Weißflog auf einen deutschen Coup.

Skisprung-Ikone Jens Weißflog sieht die deutschen Springer bei den Olympischen Spielen in der Rolle des Jägers ohne den ganz großen Erfolgsdruck in einer besseren Ausgangsposition.

„Wenn die Erwartungshaltung und der Gedanke, dass ich jetzt was Großes abliefern muss, plötzlich nicht mehr da sind, bist du befreiter“, sagte der viermalige Tourneesieger der FAZ: „Klar sind die Technik und das Material wichtig, aber die Psyche spielt eben auch mit.“

Nach durchwachsenen Wochen seit dem Jahreswechsel treten die DSV-Adler als Außenseiter zur ersten Entscheidung in Predazzo von der Normalschanze am Montag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) an. Im Fokus stehen dann andere.

Olympia: DSV-Duo mit Medaillenhoffnung

„Manchmal legt das einen Schalter um. Ein Psychologe kann das besser erklären, wie das funktioniert, man selbst kann es eher nur erahnen“, sagte Weißflog.