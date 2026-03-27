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Sturz nach 240-Meter-Flug

Stephan Embacher stürzt beim Weltcup-Finale in Planica. Der Österreicher überschlägt sich dabei mehrere Male.
Stephan Embacher überschlug sich mehrmals
Stephan Embacher überschlug sich mehrmals
© IMAGO/GEPA pictures
Julius Schamburg
Stephan Embacher stürzt beim Weltcup-Finale in Planica. Der Österreicher überschlägt sich dabei mehrere Male.

Schreckmoment um Stephan Embacher: Der Österreicher ist beim Skifliegen im slowenischen Planica im zweiten Durchgang gestürzt und hat sich dabei mehrmals überschlagen.

Nach einem Flug auf 240 Meter verlor Embacher bei der Landung die Balance. Der Olympiasieger im Super-Team-Wettbewerb konnte einen Sturz nicht mehr verhindern, prallte auf dem Boden auf und rollte mehrere Male seitlich durch den Schnee.

Skifliegen: Embacher stürzt – Prevc siegt

Glücklicherweise konnte Embacher schnell wieder aufstehen. Der 20-Jährige nahm seinen Helm ab, griff sich kurz an den Oberschenkel und signalisierte schnell, dass wohl nichts Schlimmeres passiert sei.

„Es ist super verständlich, dass er da schnell wieder aufsteht und dass er zeigen will, dass er sich okay fühlt. Er ist natürlich bis in die Haarspitzen vollgepumpt mit Adrenalin“, sagte Experte Severin Freund im ZDF.

Embacher, sichtlich etwas durch den Wind, wurde vom medizinischen Personal durch den Auslauf geführt und hinausbegleitet. Die Trage kam dabei nicht zum Einsatz.

Den Sieg zum Auftakt des Weltcup-Finals sicherte sich Dominator Domen Prevc. Andreas Wellinger wurde als bester Deutscher Achter.

Am Donnerstag war bereits Lokalmatador Nik Heberle in der Qualifikation gestürzt. Der slowenische Skiverband gab kurz darauf aber erste Entwarnung.

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