Prämien-Zoff bei Polens Skispringern

SPORT1 03.05.2026 • 10:15 Uhr Polens Skispringer glänzen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Nun gibt es aber Ärger wegen angeblich ausstehender Prämienzahlungen.

Dem Nationalen Olympischen Komitee (NOK) von Polen steht offenbar juristischer Ärger ins Haus: Der Grund: angeblich offene Prämienzahlungen in Höhe von rund 230.000 Euro für die Erfolge von polnischen Sportlern bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Stichtag für die Zahlungen war der 30. April.

Betroffen ist Informationen des polnischen Sportnachrichtenportals WP SportoweFakty zufolge vor allem Skispringer Kacper Tomasiak, der bei Olympia drei Medaillen gewonnen hatte und dem knapp 130.000 Euro zustehen sollen.

„Wir haben bereits mit Anwälten gesprochen und beabsichtigen, am Montag nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub in dieser Angelegenheit tätig zu werden“, erklärte nun Kinga Tomasiak, die Mutter des Olympioniken, bei WP SportoweFakty. „Wir werden das nicht auf sich beruhen lassen.“

Polens Olympia-Helden werden ungeduldig

„Die jüngsten Erklärungen des Polnischen Olympischen Komitees sind für mich unverständlich“, sagte Mama Tomasiak. Sie wolle daran „erinnern, dass in den Bestimmungen für die Prämienzahlungen an die Olympioniken eindeutig festgelegt ist, dass das Nationale Olympische Komitee für die Auszahlungen zuständig ist. Von Zondacrypto ist dort keine Rede.“

Mit Zondacrypto ist eine Krypto-Börsenplattform gemeint, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Außerdem beendete mit dem Telekommunikationsunternehmen Polkomtel ein weiterer Sponsor unerwartet die Zusammenarbeit mit dem polnischen NOK, das in einem offiziellen Statement die Verantwortung für die ausstehenden Zahlungen Zondacrypto zuschob. Der Sponsor habe sich zu den Prämien verpflichtet.

Die finanziellen Probleme im Umfeld des NOK will Tomasiaks Mutter als Ausrede aber nicht gelten lassen, schließlich habe NOK-Chef Radoslaw Piesiewicz die Erfolge der Skispringer medienwirksam gefeiert: „Der Präsident sprach mit einem breiten Lächeln von Rekordprämien und prahlte mit seinen Erfolgen, doch als es darum ging, seine Versprechen einzulösen, traten Probleme auf.“