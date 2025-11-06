Beste Slot Spiele

SPORT1 Casino 06.11.2025 • 11:52 Uhr Erfahre, welche Slot Spiele in Deutschland wirklich die besten sind. Hohe Auszahlungsraten und spannende Features warten auf Dich!

Kaum ein Glücksspiel erfreut sich so großer Beliebtheit wie die Automatenspiele Book of Ra, Starburst und Co. Die Auswahl der Online Slots bei den Online Casinos in Deutschland könnte kaum größer sein, weswegen wir die besten Online Slots in Deutschland für euch umfassend getestet haben.

Die besten Online Slots Anbieter 2025

Die besten Online Automatenspiele bieten ein gutes Gesamtpaket aus Spielauswahl, Gewinnchancen und Sicherheit. Besonders relevant für die Wahl der Slots ist zudem auch der eigene Geschmack.

Neben dem Spielspaß ist allerdings auch die Sicherheit und Lizenzierung wichtig, da sonst die Freude schnell vergehen kann. In unserem Test findet ihr daher nur in Deutschland lizenzierte Anbieter für die besten Online Slots.

Die besten Slots bei seriösen Online Casinos in Deutschland

Bevor man sich mit den verschiedenen Slots auseinandersetzt, sollte man sich auch mit den diversen Anbietern beschäftigen.

In Deutschland gibt es inzwischen zahlreiche Online Casinos. Dabei unterscheiden sie sich durchaus deutlich voneinander. Bei einem seriösen Online Casino ist die deutsche Lizenz die Grundlage.

Dazu sind auch die Spielauswahl, der Willkommensbonus und weitere Kriterien von Bedeutung. Weitere Infos zu den besten Online Casinos in Deutschland findet ihr hier in unserem Test.

Spielauswahl - teilweise über 1000 Slots spielen

Die besten Online Casinos in Deutschland überzeugen mit einer großen Spielauswahl. Dabei bieten einige Casinos teilweise mehr als 1000 verschiedene Slots an. Neben der Auswahl zählt hier allerdings auch die Qualität der Spiele.

Gewinnchancen - Auszahlungsquoten der Slots vergleichen

Selbstverständlich handelt es sich bei Online Slots um Glücksspiel. Dennoch unterscheiden sich die Auszahlungsquoten der verschiedenen Anbieter und Slots voneinander. Dabei vergleicht man die sogenannten RTP-Werte, die die theoretische Auszahlungsrate beziffern, miteinander.

Die Auszahlungsraten der meisten Automatenspiele bewegen sich zwischen 95 und 96%. Allerdings bedeutet ein hoher RTP-Wert noch lange keine Gewinngarantie. Die Werte können von Spieler zu Spieler stark variieren.

Die RTP-Werte der verschiedenen Online Slots könnt ihr bei jedem lizenzierten Anbieter selbst herausfinden. Im Spielmenü der Slots findet ihr neben der Anleitung in der Regel auch die Auszahlungsquoten der Slots.

Lizenz - die Basis für beste Slot Spiele

Die Basis für einen sicheren und seriösen Anbieter von Online Slots in Deutschland ist die gültige Lizenz. Nur Online Casinos mit Lizenz der GGL haben ein umfassendes Prüfverfahren durchlaufen und legen den Fokus auf die Sicherheit und den Schutz der Spieler.

Lizenzierte Anbieter müssen sich dabei stets an die Vorgaben für die Einhaltung des Glücksspielstaatsvertrages halten.

Mobiles Spielen - immer und überall Slots online spielen

Ein besonderer Vorteil von Online Slots ist, dass man jederzeit und überall spielen kann. Dafür ist eine mobile Webseite oder gar eine App erforderlich.

Die meisten Online Casinos haben ihre Online Auftritte angepasst, sodass Slots auf Smartphones und Tablets problemlos möglich sind.

Bonus - Freespins und Slots ohne Einzahlung

Die verschiedenen Online Casinos in Deutschland locken Neukunden oft mit einem attraktiven Bonus, womit Online Slots kostenlos gespielt werden können.

Wer Spielautomaten kostenlos spielen möchte, sollte daher die verschiedenen Boni für Online Slots vergleichen.

Die Anbieter vergeben teilweise ganze Willkommenspakete, die aus einem Bonus und Freispielen bestehen. Bei dem Bonus kann es sich um einen Einzahlungs- oder Cashback Bonus handeln. Dazu wird der Bonus oft mit Freespins ergänzt.

Die Angebote sind zwar rar, aber auch Slots ohne Einzahlung werden teilweise angeboten. Die besten Bonusangebote der Online Casinos haben wir hier für euch getestet.

Mit StarGames bietet aktuell ein sehr beliebtes Online Casino Freespins für Slots ohne Einzahlung an.

Kundenservice - Hotline, Chat oder E-Mail Kontakt

Durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag haben die Online Casinos auch Vorgaben in Sachen Kundenservice. Bei einem guten Kundenservice könnt ihr schnelle Hilfe via Hotline, Live-Chat oder per E-Mail in deutscher Sprache erwarten.

Die 5 besten Automatenspiele in Online Casinos in Deutschland

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Online Slots in Deutschland. Beliebte Automatenspiele überzeugen dabei besonders durch innovative Spielfunktionen und tolle Designs.

Das Spielprinzip ist dabei einfach und auch für Einsteiger geeignet. Eine Auswahl der besten und beliebtesten Echtgeld Online Slots gibt es hier:

Eye of Horus

Eye of Horus ist ein besonders beliebter Online Slot von Merkur mit einem ägyptischen Theming. Das Spiel bietet fünf Walzen, zehn Gewinnlinien und ein Freispiel-Feature, bei dem sich Symbole durch das Erscheinen des Horus-Wilds upgraden.

Mit seiner einfachen, aber spannenden Mechanik und der klassischen Grafik ist es besonders bei Fans traditioneller Slots beliebt.

Die 3 Top-Casinos für Eye of Horus

Wunderino

SlotMagie

Lapalingo

Book of Dead

Auch Book of Dead gehört zu den beliebtesten Slots. Das Spiel von Play’n GO mit einem Abenteuer-Thema, das an Indiana Jones erinnert, verfügt über fünf Walzen, zehn Gewinnlinien und ein Freispiel-Feature, bei dem ein spezielles Expanding-Symbol für hohe Gewinne sorgt.

Die 3 Top-Casinos für Book of Dead

StarGames

Bet365

Wildz

Starburst

Starburst ist ein Online Slot von NetEnt mit einem farbenfrohen Weltraum-Thema. Das Automatenspiel hat fünf Walzen, zehn Gewinnlinien und bietet erweiterbare Wilds mit Respins. Durch sein einfaches Gameplay, schnelle Action und niedrige Volatilität ist Starburst besonders bei Einsteigern und Gelegenheitsspielern beliebt.

Jollys Cap

Jollys Cap ist ein Online Slot von Merkur mit einem mittelalterlichen Hofnarren-Thema, das durch seine einfache, aber spannende Mechanik besonders bei Fans klassischer Slots beliebt ist.

Das Spiel hat fünf Walzen, zehn Gewinnlinien und ein besonderes Feature, bei dem die Narrenkappe bestimmte Symbole in Wilds verwandeln kann.

Die 3 Top-Casinos für Jollys Cap

StarGames

Novoline.de

LordLucky

Book of Ra

Das beliebte Automatenspiel Book of Ra sorgt in Deutschland wohl für die größte Nachfrage. Der mystische Online-Slot mit fünf Walzen und 15 Gewinnlinien ist auch deshalb so beliebt, weil große Gewinne bereits in den Basisspielen möglich sind.

Die 3 Top-Casinos für Book of Ra

Novoline.de

Jokerstar

StarGames

Echtgeld Slots mit den höchsten Auszahlungsquoten

Wer Slots spielen möchte, wird sich sicherlich auch schon mit den verschiedenen Auszahlungsquoten auseinandergesetzt haben. Der RTP-Wert (Return to Player) stellt dabei die theoretische Auszahlungsquote bei Slots dar.

Die RTP-Werte sind bei seriösen Online Casinos stets von Testlaboren zertifiziert. Es handelt sich dabei aber um langfristige Mittelwerte, sodass nicht erwartet werden kann, dass man diese Werte bereits nach den ersten Spielrunden erreicht.

Je näher der Wert an die 100% kommt, desto besser. Durchschnittlich bewegen sich die RTP-Werte aber meist zwischen 95 und 96%. Damit sind die Auszahlungsquoten bei Online Slots deutlich höher als in lokalen Spielotheken.

Die 5 besten Software Entwickler für gute Automatenspiele

Online Slots erfreuen sich so großer Beliebtheit, weil die Vielfalt an Themen, Features und Slot Arten schier unendlich ist. Dazu tragen auch die beliebtesten Slot Hersteller bei, die immer neue Slots entwickeln.

Novoline

Die bekannte Novoline-Spielreihe des österreichischen Unternehmens Novomatic hat einige der populärsten Automatenspiele in Deutschland entwickelt. Klassiker wie Book of Ra, Lucky Lady’s Charm oder Lord of the Ocean sind bei vielen Slot-Fans beliebt – sowohl in traditionellen Spielbanken als auch in angepassten Online-Versionen.

Seit der Regulierung des deutschen Marktes sind Novoline-Slots wieder online verfügbar, sodass Spielfans ihre Favoriten in lizenzierten Online-Casinos spielen können.

Merkur

Einer der großen Namen bei den Online Slots ist Merkur. Die Spiele werden dabei von edict, der genau wie Merkur zur Gauselmann Gruppe gehört, entwickelt.

Zwar sind die Merkur Slots wie Gold of Persia oder Cash Fruits Plus noch nicht allzu lange in Online Casinos zu finden, bei der perfekten Umsetzung hat sich das Warten allerdings eindeutig gelohnt.

Play’n GO

Play’n GO ist ein schwedischer Spieleentwickler, der für seine hochwertigen Online-Slots bekannt ist. Das Unternehmen wurde in den 1990er-Jahren gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter in der iGaming-Branche entwickelt.

Besonders beliebt sind Slots wie Book of Dead, Reactoonz und Fire Joker, die durch innovative Mechaniken, ansprechende Grafiken und spannende Features überzeugen.

Microgaming

Microgaming ist ein renommierter Spieleentwickler und einer der Pioniere der iGaming-Branche. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und entwickelte die erste Online-Casino-Software. Es ist bekannt für erfolgreiche Slots wie Mega Moolah, Thunderstruck II und Immortal Romance, die durch innovative Features, hochwertige Grafiken und oft hohe Jackpots überzeugen.

Microgaming sichert sich auch immer wieder spannende Lizenzen, wie z.B. Jurassic Park, was den Spielspaß noch erhöht.

NetEnt

NetEnt (Net Entertainment) ist ein führender Entwickler von Online-Slots und Casinospielen, bekannt für innovative Grafiken und spannende Spielmechaniken. Das Unternehmen wurde 1996 in Schweden gegründet und hat beliebte Titel wie Starburst, Gonzo’s Quest und Dead or Alive hervorgebracht.

NetEnt zeichnet sich durch hochwertige Designs, kreative Bonusfunktionen und eine hohe RTP-Rate aus, was die Slots bei Spielern besonders beliebt macht.

Die Features der besten Online Slots

In den letzten Jahren hat sich bei den Slots in Online Casinos eine Menge getan. Die unzähligen Features gehen dabei weit über den Start-Button hinaus. Heute bieten die Online Automatenspiele viel mehr Interaktionen, was auch die Spielfreude erhöht.

Bonusrunden bei Online Slots

Ein beliebtes Feature bei Slots sind Bonusrunden. Diese können in den meisten Automatenspiele durch bestimmte Symbolkombinationen auf den Walzen ausgelöst werden. Besonders gefragt sind dabei die Freespins, die ein beliebtes Bonus-Feature darstellen.

Der Scatter bei Slots

Der Scatter ist ein spezielles Symbol in Online Slots, das in der Regel keine festen Gewinnlinien benötigt, um auszuzahlen. Es kann an beliebigen Positionen auf den Walzen erscheinen und sorgt häufig für Freispiele oder andere Bonusfunktionen, wenn eine bestimmte Anzahl Scatter-Symbole im Spiel auftaucht.

Scatter sind oft mit den größten Gewinnen und besonderen Features verbunden, was sie zu einem der beliebtesten Symbole in einem Slot macht.

Risikoleiter bei Automatenspielen

Die Risikoleiter ist ein Feature in vielen Online Slots, bei dem Spieler die Möglichkeit haben, ihre Gewinne weiter zu erhöhen, indem sie eine riskante Entscheidung treffen.

Nach einem Gewinn können Spieler auf die Risikoleiter zugreifen, um durch das Erraten von Symbolen oder anderen Elementen einen höheren Gewinn zu erzielen. Dabei gibt es mehrere Stufen und jeder Schritt nach oben bietet einen höheren Gewinn, jedoch auch ein höheres Risiko, den gesamten Gewinn zu verlieren, wenn sie auf einer Stufe scheitern. Dieses Feature kombiniert Spannung und die Chance auf große Gewinne, allerdings immer mit dem Risiko eines Verlustes.

Expanding Wilds beim Slots spielen

Expanding Wilds sind eine spezielle Art von Symbolen in Slots, die sich über ganze Walzen ausdehnen, wenn sie erscheinen. Statt nur eine einzelne Position zu ersetzen, füllen sie eine ganze Walze und können somit die Gewinnmöglichkeiten erheblich steigern.

Expanding Wilds kommen häufig in Freispielrunden oder Bonus-Features vor.

Online Slots Deutschland - unser Fazit

In Deutschland sind Echtgeld Slots die beliebteste Kategorie von Online Casino Spielen. Innovative Designs, neue Features und spannende Spielstories sorgen dabei für einen besonders großen Spielspaß.

Der Glücksspielstaatsvertrag sorgt dafür, dass sicher bei den lizenzierten Online Casinos gespielt werden kann, auch wenn dadurch Einschränkungen, wie die 5 Sekunden-Pause zwischen den Runden, in Kauf genommen werden müssen.

Wer eingängige Spiele sucht, ist in der Welt der Online Automatenspiele genau richtig. Mit der Zeit kennt man dabei sicherlich auch jegliche Spielautomaten Tricks. Immer neue Slots von verschiedenen Spielherstellern sorgen dafür, dass niemals Langeweile aufkommt.

Versüßt werden die Online Slots dabei auch durch Boni und Freispiele in Online Casinos.

FAQ: Häufige Fragen zu Online Slots Deutschland

Wie funktionieren Online Slots?

Das Prinzip von Online Slots ist grundsätzlich einfach. Mit einem Klick auf den Start-Button beginnt eine Runde, bei der sich die Symbole auf den Walzen drehen. Sobald die Walzen stoppen, wird die Kombination der angezeigten Symbole überprüft. Entsteht eine Gewinnkombination, erfolgt die Auszahlung des Gewinns.

Welche Kombinationen Gewinne bringen und wie viel die einzelnen Symbole wert sind, kann der Spieler im Hilfemenü des Spiels nachlesen.

Welche Online Casinos sind die besten?

Die besten Online Casinos überzeugen mit einer breiten Spielauswahl, guten Zahlungsmöglichkeiten, fairen Gewinnchancen und einer offiziellen Lizenz. In unserem umfassenden Online Casino Test haben wir die Slot Casinos auf Herz und Nieren geprüft.

Gibt es eine Steuer auf Spielautomaten?

Ja, in Deutschland gibt es eine Steuer auf Online Slots und andere Glücksspielgewinne. Spieler, die in lizenzierten Online-Casinos spielen, müssen beachten, dass auf den Einsatz und die Gewinne eine Glücksspielsteuer erhoben wird. Die Steuer auf Einsätze beträgt in Deutschland 5,3 % (Stand 2021). Diese Steuer wird in der Regel vom Online-Casino direkt an die zuständigen Behörden abgeführt.

Gibt es Slots ohne Einzahlung?

Einige Online Casinos bieten Boni für Neu- und/oder Bestandskunden an. Dabei gibt es neben dem Bonus auch oft zusätzliche Freispiele, die ohne Einzahlung gespielt werden können.

Kann man Spielautomaten kostenlos spielen?