SPORT1 iGaming 03.12.2025 • 14:40 Uhr Mit dem Wildz Bonus Code Dezember 2025 erhältst du 400 % bis zu 40 € auf die erste Einzahlung und obendrein noch 100 Freispiele.

Neue Spieler beginnen mit dem Willkommensbonus, bestehend aus Reload-Offer und Freispielen. Ist hierfür ein Wildz Bonus Code und bietet die Plattform einen Bonus ohne Einzahlung erforderlich?

In unserem Beitrag gehen wir dieser Frage genauer nach - inklusive Erklärung zum Erhalt des Wildz Bonus, der Details zum Offer und andere verfügbare Promotions sowie Tipps, mit denen du das Maximum aus dem Angebot herausholst.

Die Online Spielothek Wildz wurde im Jahr 2019 gegründet und verfügt dementsprechend über einige Jahre Erfahrung. In Deutschland ist die Marke seit 15. September 2022 lizenziert.

Wie sieht der Wildz Bonus Code im Dezember 2025 aus?

Als neuer Spieler beginnst du mit dem Willkommensbonus. Das Offer bringt mit nur 10 € Einzahlung eine 400 % Aktion bis zu 40 € und 100 Freispiele.

Ein Wildz Bonus Code (auch bekannt als Wildz Promo Code oder Gutschein) ist hierfür nicht erforderlich.

Das Angebot ist also ohne Eingabe eines Code erhältlich und lässt sich simpel beanspruchen. Auf den ersten Blick wirkt der Wildz Einzahlungsbonus also überzeugend und benutzerfreundlich.

Der Wildz Willkommensbonus im Überblick

Wildz Anmeldebonus Details Art: Einzahlungsbonus & Freispiele Wert: 400 % bis zu 40 € & 100 Freispiele Mindesteinzahlung: 10 € Wildz Bonus Code: Einlösen Aktivierung: Registrierung & Einzahlung Zeitliche Verfügbarkeit: 60 Tage

Wie du dir den Willkommensbonus sicherst

Um die Aktion ohne Wildz Bonus Code zu beanspruchen, brauchst du lediglich die Schritte der folgenden Anleitung zu befolgen:

Klicke auf einen SPORT1-Link in diesem Test. Nach der Weiterleitung brauchst du nur auf “Jetzt registrieren” zu tappen. Nach dem danach das Anmeldeformular erschienen ist, gilt es die personenbezogenen Daten wie den Vor- und Nachnamen, die Anschrift oder den Geburtsort einzugeben. Bestätige anschließend die AGB

Wildz Promo Code: Die Bonus Bedingungen

Entscheidend für die Qualität des Angebots ohne Wildz Bonus Code sind allerdings die Bedingungen.

Diese haben wir im Rahmen unserer Überprüfung einem umfassenden Test unterzogen. Positiv ist beim Wildz Einzahlungsbonus unter anderem die geringe Mindesteinzahlung von nur 1 €.

Nach dem Erhalt des Angebots unterliegt der Bonus ohne Wildz Promo Code einer 35-maligen Umsetzung.

Dies ist etwas mehr als in anderen Online Spielotheken, allerdings gewährt Wildz mit 60 Tagen auch deutlich mehr Zeit für das Erfüllen der Anforderungen.

Im Folgenden haben wir dir alle wichtigen Fakten zum Wildz Einzahlungsbonus noch einmal übersichtlich zusammen getragen:

Wildz Bonus Code: Nicht notwendig

Wildz Bonus: 400 % bis zu 40 € & 100 Freispiele

Umsetzung: 35-Mal

Zeit: 60 Tage

Freispiele: Gutschrift von 20 Spins über fünf Tage verteilt

Einlösbar: Einmal pro Haushalt

Verfügbar in: Deutschland

Brauche ich einen Wildz Promo Code?

Wie bereits erwähnt ist kein Wildz Promo Code für den Erhalt der Promotion erforderlich.

Ihr braucht lediglich ein neues Konto über einen Sport1-Link zu eröffnen und danach mit der Registrierung fortzufahren.

Nach dem dieser Schritt erledigt ist, bedarf es nur noch einer Einzahlung und schon erhältst du das Bonusoffer im Konto verbucht.

Du hast ebenfalls die Möglichkeit, das Wildz Angebot mit den weiteren Slot Boni von zahlreichen Anbietern zu vergleichen.

Andere verfügbare Bonusangebote

Einen Wildz Bonus ohne Einzahlung offeriert die Online Spielothek zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Allerdings bietet die Plattform regelmäßig spannende verschiedene Promotions an. Für die braucht ihr in der Regel auch keinen Wildz Bonus Code Bestandskunden einzugeben.

Das Portfolio der Boni ist nach einem Klick auf das Menü unter “Angebote ersichtlich”.

In der letzten Zeit gab es vorwiegend Turniere, bei denen ihr euch als Spieler einen Anteil am Preispool sichern konntet.

Tipps, um das Bestmögliche aus deiner Wildz Erfahrung herauszuholen

Um das Maximum aus deiner Wildz Erfahrung herauszuholen und den größtmöglichen Spielspaß zu haben, haben wir dir nachfolgend noch einige Tipps zusammen getragen:

Setze dir ein festes Budget

Plane feste Spielzeiten

Nutze die Bonusaktionen bewusst

Spiele langsam und mit Strategie

Nutze das Willkommensangebot für verschiedene Spiele aus und lerne das Slots-Portfolio bei Wildz so bestmöglich kennen

Weshalb du Wildz auswählen konntest

Wildz ist eine qualitativ exzellente Online Spielothek, die in vielen Bereichen mit Top-Werten überzeugt.

Zu den größten Vorteilen der Plattform zählen die mobile browserbasierte Web-Apo und natürlich der Bonus - für den es keiner Eingabe eines Wildz Bonus Code benötigst.

Weitere Stärken von Wildz liegen im facettenreichen Portfolio an Software-Providern und dem über 1000 Titel großen Slots-angebot.

Alles in allem stellt Wildz eine Top-Wahl dar und ist für Neukunden wie auch bereits registrierte Spieler sehr zu empfehlen.

Wildz Bonus Code FAQ

Zu guter Letzt haben wir euch noch einige wissenswerte Antworten zu häufig gestellten Fragen zum Wildz Bonus Code zusammen getragen.

Ist Wildz legal?

Ja, bei Wildz handelt es sich um eine seriöse Online Spielothek mit deutscher Lizenz. Der Anbieter arbeitet mit renommierten Marken zusammen. Das Wildz sicher, legal und vertrauenswürdig ist, wird nicht zuletzt durch die Sponsoring-Partnerschaft mit dem FC Schalke 04 unterstrichen.

Wie sieht der Willkommensbonus aus?

Neukunden beginnen mit dem 400 % Bonus. Hierfür bedarf es lediglich einer ersten Einzahlung von 10 €. Dadurch könnt ihr euch 40 € als zusätzliches Guthaben sichern. Obendrein warten noch 100 Freispiele. Ein Bonus ohne Einzahlung ist hingegen nicht verfügbar.

Brauche ich einen Wildz Bonus Code?

Einen Wildz Bonus Code oder Wildz Promo Code brauchst du für den Erhalt des Angebots nicht. Es reicht, einfach auf einen SPORT1-Link zu klicken, danach die Registrierung zu meistern und eine Einzahlung zu leisten.

Gibt es auch Angebote mit Wildz Promo Code?

Nein, aktuell bietet die Online Spielothek keine Promotions mit Wildz Promo Code an. Weder Neukunden noch bereits registrierte Spieler brauchen für den Erhalt des Willkommensbonus einen Code einzugeben.

Bietet Wildz einen Bonus ohne Einzahlung an?

Wildz bietet keinen Bonus ohne Einzahlung an. Stattdessen empfehlen wir dir, den Willkommensbonus. Dadurch kannst du dir mit nur 10 € Einzahlung 400 % bis zu 40 € und 100 Freispiele sichern.