SPORT1 iGaming 24.02.2026 • 15:10 Uhr Mit dem SlotMagie Bonus Code erhältst du im Januar 2026 100 % bis zu 100 € oder 250 Freispiele. 18+ I AGB gelten

Der SlotMagie Bonus Code und der Willkommensbonus von SlotMagie sind Markenzeichen des Anbieters. In diesem Artikel präsentieren wir euch die wichtigsten Informationen und Fakten zu dieser Aktion.

SlotMagie ist 2021 gegründet worden und kann daher bereits auf einige Jahre Erfahrung zurückblicken. Seit Ende 2024 gehört die Marke zur renommierten Merkur Group.

Wie sieht der SlotMagie Bonus Code im Januar 2026 aus?

Die Top-Online Spielotheken begrüßen neue User inzwischen durchgehend allesamt mit einem Willkommensangebot. Das ist eine optimale Gelegenheit, damit du dich mit der Plattform vertraut machen und eigene Erfahrungen sammeln kannst.

Bei SlotMagie hast du sogar die Wahl, wie du den Anbieter kennenlernen möchtest. Neuanmeldungen können sich nämlich entweder den 100 % Bonus bis zu 100 € sichern. Alternativ besteht die Möglichkeit, 250 Freispiele zu kassieren.

Die Einzelheiten zu dem Willkommensangebot haben wir dir mit der folgenden Tabelle übersichtlich aufbereitet:

SlotMagie Bonuscode Bonus Details SlotMagie Willkommensbonus: 100 % bis zu 100 € Freispiele: Alternativ 250 Freispiele SlotMagie Bonus ohne Einzahlung: 50 Freespins nach Verifizierung Promo Code: Aufdecken Mindesteinzahlung: 1 € Bonusbedingungen: 30-Mal innerhalb von 7 Tagen Alternativ 40-Mal innerhalb von 7 Tagen SlotMagie Bonus ohne Einzahlung: Derzeit nicht verfügbar

Wie du dir den SlotMagie Bonus sicherst

Um das Angebot zu sichern, brauchst du keinen SlotMagie Bonus Code einzugeben. Es genügt, dass du dich über einen Sport1-Link bei der Online Spielothek registrierst. Dadurch bist du bereits für das Offer qualifiziert.

Für einen unkomplizierten und schnellen Erhalt der Promo haben wir dir nachfolgend eine übersichtliche Anleitung erstellt:

Im ersten Schritt klickst du auf einen Sport1-Link in diesem Beitrag. Dadurch bekommst du direkt Anspruch auf das Angebot und wirst auch ohne Eingabe eines SlotMagie Promo Code zur Website weitergeleitet. Sobald du auf der Plattform der Online Spielhalle angekommen bist, findest du im Header den roten Button “Registrieren”. Jetzt öffnet sich das Kontoformular und du wirst gebeten, deine personenbezogenen Daten wie den Namen oder die Anschrift einzugeben. Hast du alle Informationen in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen, gilt es noch die AGB zu bestätigen. Danach kannst du die Kontoeröffnung final abschließen. Im letzten Schritt empfehlen wir dir, direkt mit der Verifizierung fortzufahren. Dies ist über den Menübereich des Accounts möglich und essentiell, um alle Konto Features wie die Auszahlung freizuschalten.

SlotMagie.de Bonus Details

Bei SlotMagie hast du im Vergleich zu vielen anderen Online Casinos die Chance, eines von zwei verfügbaren Angeboten zu wählen.

Ab nur 1 € begrüßt dich die Online Spielhalle mit einem 100 % Offer, welches die erste Aufladung bis zu einem Betrag in Höhe von 100 € verdoppelt.

Alternativ kannst du bei der Bonusaktivierung 250 Freispiele wählen und den Anbieter mit dieser Art von Bonus näher kennenlernen.

Wichtig zu erwähnen sind bei SlotMagie die Bonusbedingungen. Mit einer Umsetzung von 30-Mal und nur 7 Tagen Zeit gehört das Angebot zu den eher herausfordernden Promotions.

Wenn du dich für die Spins entscheidest, unterliegen die daraus erspielten Gewinne sogar einer 40-maligen Umsetzung. Nachfolgend haben wir dir noch einmal alle wichtigen Fakten zu der Aktion übersichtlich aufbereitet:

Andere verfügbare Promotions

Bei SlotMagie kannst du aus einem vielfältigen Portfolio an Aktionen wählen. Dabei kannst du dir Freispiele ebenso sichern wie Treuepunkte. Dazu warten immer wieder Reload-Promotions und Cash-Offer.

Mit der nachfolgenden Tabelle haben wir dir einmal die aktuell verfügbaren Boni zusammengetragen - die Eingabe eines SlotMagie Bonus Code Bestandskunden brauchst du übrigens nicht:

Aktion Aktionsart Details Verifizierungsangebot Verifizierungsoffer Gutschrift erfolgt für Neukunden nach der Bestätigung des Kontos Freispiel-Raketen Freespin-Aktion Täglich Freispiel-Raketen zünden und Spins kassieren Gold-Club Treuemitglied Wöchentliche Gratis-Spins und mehr Boni erhalten Zauberladen Treuepunkte 1 Treuepunkt für jeden Euro Umsatz Magic Quiz Instagram-Aktion & Verlosung 10 x 100 € Cash mit Instagram-Quiz

Tipps, wie du das Maximum aus der SlotMagie Erfahrung herausholst

Mit den folgenden Tipps können Sie Ihr SlotMagie-Erlebnis optimal nutzen:

Spiele ausschließlich zu festen Zeiten.

Wähle ein Budget und halte dich immer daran.

Gehe rational an die Spiele heran und lasse dich zu keinem Zeitpunkt von Emotionen verleiten.

Nutze die Boni wie Freispiele und Reload-Angebote, um verschiedene Slots auszuprobieren. Auf diese Weise kannst du potenzielle Lieblings-Spielautomaten finden.

Nach der Kontoeröffnung solltest du direkt mit der Verifizierung des Accounts fortfahren. Dadurch kannst du alle Funktionen freischalten und natürlich auch erspielte Gewinne auszahlen.

Warum du SlotMagie wählen solltest

Es gibt viele Gründe, aus denen du dich bei SlotMagie anmelden solltest. Zu den größten Stärken des Anbieters zählt die vielfältige Auswahl an Spielautomaten.

Unter anderem kannst du auf der Plattform folgende Slots ausprobieren:

Eye of Horus

Book of Ra

Rich Wilde and the Book of Dead

Lucky Lady’s Charm Deluxe

Big Bass Bonanza

Lord of the Ocean

Sizzling Hot Deluxe

Lucky Pharaoh Wild

Sevens Fire

Fire Joker

Legacy of Dead

Fruitinator

El Torero

Blazing Star

Sweet Bonanza

Crystal Ball

Gates of Olympus

Sieht man einmal vom Angebot an Spielautomaten ab, punktet SlotMagie mit einer Vielzahl weiterer Vorteile. Da wären beispiel die vielen verschiedenen Boni und Freispiel-Offer, die du dir als neuer ebenso wie als registrierte Spieler sichern kannst.

Dazu überzeugt die Online Spielothek mit schnellen Ein- und Auszahlungen, legalem Spielerlebnis dank GGL-Lizenz sowie einer ansprechenden mobilen App.

FAQs

Mit dem folgenden FAQ haben wir dir noch einige hilfreiche Antworten zu häufig gestellten Fragen zum SlotMagie Promo Code zusammengetragen.

Brauche ich einen SlotMagie Promo Code?

Nein, die Eingabe eines SlotMagie Promo Code ist für den Erhalt des Willkommensangebots aktuell nicht erforderlich. Um ein Konto zu eröffnen, brauchst du lediglich auf einen Sport1-Link in diesem Erfahrungsbericht zu klicken und die Schritte aus der obigen Anleitung zu befolgen. Entscheidend ist die Aktivierung des gewünschten Neukundenbonus.

Gibt es einen SlotMagie No Deposit Bonus?

Ja, aktuell besteht für neue Spieler die Möglichkeit, 50 Gratis Freispiele zu erhalten. Der Erhalt erfordert keine Einzahlung und ist lediglich an die vollständige Verifizierung des Kontos verknüpft.

Wie sieht der SlotMagie Bonus aus?

Der SlotMagie Bonus unterscheidet sich von vielen Mitbewerbern. Denn: Du hast die Wahl und kannst dir den 100 % Bonus bis zu 100 € oder alternativ 250 Freispiele sichern. Entscheidend für die Teilnahme an einer der beiden Promotions ist die erstmalige Kontoeröffnung und Mindesteinzahlung von gerade einmal 1 €.

Wie gut ist der SlotMagie Bonus?

Im Vergleich zum Markt bietet SlotMagie einen guten Bonus an. Als Spieler könnt ihr euch entweder den Einzahlungsbonus mit 100 % bis zu 100 € oder die 250 Freispiele sichern. Anspruchsvoll fallen allerdings die Bonusbedingungen aus, denn die 30-malige Umsetzung in nur 7 Tagen ist zumindest anspruchsvoll.

Welche anderen Boni bietet SlotMagie an?

SlotMagie ist eine Top Online Spielothek und präsentiert sich gerade bei den weiteren Promotions auf einem sehr starken Niveau.

Welche Umsetzungsbedingungen gelten beim SlotMagie Bonus?

Beim SlotMagie Bonus für neue Spieler gilt eine 30-malige Umsetzung. Für dieses Vorhaben gewährt dir die Online Spielothek eine zeitliche Frist von insgesamt 7 Tagen. Gewinne aus den Freispielen sind indes 40-Mal durchzubringen.

Brauche ich für die Angebote einen Promo Code ohne Einzahlung?

In der Regel ist die Eingabe eines Promo Code ohne Einzahlung für die Bestandskunden-Promotions nicht erforderlich.