Mit dem richtigen Luna Casino Bonuscode für Deutschland kannst du dir exklusive Vorteile für dein Spiel sichern. Hol dir einen 100% Bonus bis zu 100 € und 50 Freispiele mit dem Luna Casino Code.
Luna Casino Promo Code Juni 2026: 100€ Bonus & 50 Freispiele
Entdecke jetzt, wie du das Beste aus den verschiedenen Aktionen herausholen kannst. Wir haben das Angebot des regulierten Anbieters unabhängig analysiert und zeigen dir alle wichtigen Fakten.
Was ist ein Luna Casino Promo Code?
Hier ist eine Zusammenfassung des aktuellen Angebots im Luna Casino und der Verwendung des Promo Codes.
🌟 Bonusdetails 🌟
Willkommensangebot
Bonusbeschreibung
Ein 100% Bonus auf die Ersteinzahlung bis zu 100 €, plus 50 Freispiele für den Online-Slot Book of Dead.
Allgemeine AGB
Nur für deutsche Spieler, 18+, obligatorische OASIS- und LUGAS-Verifizierung.
Umsatzbedingungen
30x der kombinierte Einzahlungs- und Bonusbetrag; 60x für Gewinne aus Freispielen.
Maximaler Auszahlungsbetrag
Strikte Obergrenze von 100 € speziell für Gewinne aus Freispielen.
Mindesteinzahlung
10 €
Mindesteinsatz
0,10 € (Maximaler Einsatz durch die GGL strikt auf 1 € pro Dreh beschränkt).
Luna Casino Promo Code
LUNA
Ablaufdatum
Die Freispiele sind 24 Stunden nach der Gutschrift gültig. Der Einzahlungsbonus verfällt nach 30 Tagen.
Wie aktivierst du deinen Luna Casino Promo Code?
Die Aktivierung eines Bonus im Casino ist unkompliziert und in wenigen Augenblicken erledigt. Du musst lediglich ein neues Konto eröffnen und den Registrierungsprozess vollständig abschließen. Hier sind die einzelnen Schritte zur Aktivierung auf einen Blick:
- Eröffne ein neues Konto und schließe den Registrierungsprozess auf der Plattform vollständig ab.
- Führe die obligatorischen Identitätsprüfungsverfahren über OASIS und LUGAS durch, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
- Such das spezielle Feld für den Promo Code, das während deiner ersten Transaktion angezeigt wird.
- Gib den exklusiven Code LUNA ein, um dein zusätzliches Guthaben direkt freizuschalten.
Achte genau auf die korrekte Schreibweise des Codes, damit du deinen Anspruch nicht verlierst. Alle Bonusaktionen können ohne Einschränkungen über die mobile Casino-App genutzt werden.
Die 50 Freispiele für Book of Dead im Check
Ein absolutes Highlight für alle Neukunden ist das risikofreie Ausprobieren von Spielautomaten! 🌟 Mit dem exklusiven Code LUNA erhältst du direkt nach einer erfolgreichen Einzahlung von 10 € 50 Freispiele für den äußerst beliebten Book of Dead Spielautomaten.
Die Umsatzbedingungen für dieses kostenlose Guthaben sind strukturell an bundesstaatliche Regeln gebunden. Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was du wissen musst:
- 🎰 Umsatzbedingung: Die aus deinen Freispielen erzielten Gewinne müssen 60 Mal an virtuellen Spielautomaten umgesetzt werden.
- 💶 Einsatzlimits: Obwohl ein kundenfreundlicher Mindesteinsatz nicht festgelegt ist, gilt ein strikter Maximaleinsatz von 1 € pro Dreh, wie von der GGL vorgeschrieben.
- ⏳ Nutzungsreihenfolge: Du musst diese Freispiele vollständig aufbrauchen, bevor du beginnen kannst, dein eingezahltes Echtgeld einzusetzen.
Der Luna Casino Willkommensbonus – Ein starker Luna Casino Promo Code für Neukunden
Mit dem Luna Casino Willkommensbonus verdoppelt der Anbieter deine erste Einzahlung und gibt dir so ein optimales Startkapital. Sobald deine Zahlung eingegangen ist, wird das Bonusguthaben direkt deinem Konto gutgeschrieben. Damit du dir den Bonus als echtes Geld auszahlen lassen kannst, gelten die folgenden Bedingungen:
- Bonusangebot: 100% Einzahlungsbonus bis zu maximal 100 €
- Mindesteinzahlung: 10 €
- Umsatzbedingung: Einzahlung und Bonus müssen 30x umgesetzt werden
- Maximaleinsatz: 1 € pro Dreh (aufgrund bundesstaatlicher Vorgaben)
- Zeitrahmen: 30 Tage, um die Bedingungen zu erfüllen
Regelmäßige Aktionen mit dem Luna Casino Promo Code 2026
Auch nach dem Willkommensbonus bietet das Casino seinen Stammkunden kontinuierlich attraktive Angebote. Mit dem Luna Casino Promo Code 2026 profitierst du das ganze Jahr über von regelmäßigen Aktionen.
Der 50% Reload-Bonus
Ein besonders beliebtes Format für treue Kunden ist der 50% Reload-Bonus. Hier erhältst du einen 50% Bonus bis zu 100 €, um dein fortlaufendes Spiel zu sichern. Diese Aktion wird stark genutzt, um aktive Konten wieder einzubinden. Um ihn zu beanspruchen, musst du eine Einzahlung tätigen. Der Bonus unterliegt einer 60-fachen Umsatzbedingung, die sowohl für das Bonusguthaben als auch für alle damit verbundenen Gewinne aus Freispielen gilt.
Das gewinngebundene Freispielpaket
Ein weiteres echtes Highlight im Kalender ist das gewinngebundene Freispielpaket für registrierte Nutzer. Wenn du einen Gewinn von 300 € oder mehr in einer einzigen Sitzung bei Book of Dead erzielst, schenkt dir der Anbieter ein zusätzliches Paket mit Freispielen. Um dies zu erhalten, musst du den speziellen Spielautomaten spielen und die Schwelle für hohe Varianz erreichen. Dies schafft eine sich verstärkende Belohnungsschleife für Spielautomaten-Enthusiasten.
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Sichere Ein- und Auszahlungsmethoden
Sobald du alle Umsatzbedingungen erfolgreich gemeistert hast, kannst du eine Auszahlung beantragen. Hier sind die wichtigsten Details für die Verwaltung deiner Transaktionen:
🛡️ Obligatorische Verifizierung: Vor deiner allerersten Auszahlung ist eine Identitätsprüfung (über LUGAS und OASIS) gesetzlich vorgeschrieben.
- 💳 Vertrauenswürdige Zahlungsanbieter: Du kannst ganz einfach zwischen sicheren und renommierten Methoden wählen, darunter PayPal, Trustly, Apple Pay und klassische Banküberweisungen.
- 💶 Transaktionslimits: Der Mindestbetrag für jede Transaktion im System ist auf 10 € festgelegt.
- ⚡ Bearbeitungszeit: Auszahlungsanfragen werden in der Regel schnell bearbeitet und sind absolut zuverlässig.
Hintergrund und Seriosität des traditionellen Anbieters
Der Casino-Betreiber blickt auf eine äußerst erfolgreiche Tradition auf dem Online-Glücksspielmarkt zurück. Folgendes macht die Plattform so vertrauenswürdig:
- 🏢 Erfahrener Betreiber: Das Unternehmen hinter dem Luna Casino ist SkillOnNet Ltd, welches seit 2005 in der Branche aktiv ist.
- 🇩🇪 Offizielle deutsche Lizenz: Der große Einstieg in den streng regulierten deutschen Markt wurde durch den Erhalt einer offiziellen GGL-Lizenz (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) gefestigt.
- ✅ Whitelist-Status: Heute agiert die Marke als vollständig auf der Whitelist stehende virtuelle Spielhalle.
- 🔒 Hervorragender Ruf: Die Plattform gilt als absolut sicher, höchst seriös und wird für Spielautomaten-Enthusiasten uneingeschränkt empfohlen.
Fazit & FAQ
Was ist der Luna Casino Promo Code in Deutschland?
Der exklusive Aktionscode lautet LUNA. Er muss während der ersten Einzahlungstransaktion exakt in das dafür vorgesehene Kassenfeld eingegeben werden, um das automatische Willkommenspaket erfolgreich zu aktivieren.
Wer kann das Luna Casino Willkommensangebot in Anspruch nehmen?
Das Angebot ist streng auf Neukunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland beschränkt. Die erfolgreiche Inanspruchnahme erfordert die absolute Freigabe durch die obligatorische OASIS-Sperrdatenbank und die LUGAS-Protokolle zur Überprüfung des Einzahlungslimits.
Was sind die Nutzungsbedingungen für die Freispiele?
Die Freispiele unterliegen strengen Regeln: Sie sind nur für 24 Stunden gültig und müssen speziell am Book of Dead Spielautomaten verwendet werden. Gewinne, die aus diesen Freispielen erzielt werden, müssen vor einer Auszahlung 60 Mal umgesetzt werden, und die maximale Auszahlung ist strikt auf 100 € begrenzt.
Was sind die Umsatzbedingungen für den Luna Casino Bonus? Das Bonusguthaben erfordert einen 30-fachen Umsatz sowohl des Einzahlungs- als auch des Bonusbetrags. Im Gegensatz dazu unterliegen alle Gewinne, die explizit aus den Freispielen stammen, einer separaten 60-fachen Umsatzbedingung.
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