Interwetten Slots Erfahrungen

Interwetten Slots Testbericht 2025: Bonus, Spielauswahl, App, Sicherheit und Kundenservice im ausführlichen Interwetten Slots Test.

Wir haben uns genauer mit dem Angebot von Interwetten Slots beschäftigt und stellen die neue Online Spielothek genauer vor – mit allen Details zu Bonus, Spielen, App, Zahlungsmethoden, Sicherheit und Support. Wenn du mehr über Vor- und Nachteile von Interwette Slots wissen willst, lies weiter.

In der Welt der Sportwetten ist Interwetten schon lange eine feste Größe. Nun schickt sich der Anbieter an, auch die Online Slots Sparte zu erobern. In der Interwetten Spielothek findest du über 1000 Online Games von den besten Anbietern – von Klassikern bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen.

Willkommensbonus für Neukunden bei Interwetten Slots

Der Willkommensbonus ist häufig ein wichtiger Aspekt für die Wahl des Slot-Anbieters. Natürlich bietet auch Interwetten Slots einen Willkommensbonus für Neukunden an. Dieser wird als 100 % Einzahlungsbonus bis zu 100 € auf die 1. Einzahlung gewährt. Darüber hinaus gibt es eine 10 € Freebet für den Slot Book of the Dead. Das sind umgerechnet 20 Spins.

Der Willkommensbonus im Überblick

Hier sind die wichtigsten Bonusdetails im Überblick:

100 % bis zu 100 € plus 10 € Freebet für Book of the Dead

Kein Bonuscode notwendig

So sicherst du dir den Interwetten Bonus

So gelangst du Schritt für Schritt von der Anmeldung zum Interwetten Slots Bonus.

Klicke auf den Button Registrieren und folge den Schritten Bonuscode eingeben Wähle ein Einzahlungsoption Mache deine 1. Einzahlung Erfülle die Umsatzbedingungen Lasse dir den Bonus auszahlen

Tipp: Der Bonusbetrag richtet sich nach der Höhe der Einzahlung. Also gilt: Je höher die erste Einzahlung, desto höher der Bonus.

Spielauswahl

Wie es sich für eine gute Online Spielothek gehört, kann Interwetten eine breite Auswahl an Onlinegames und Slots anbieten. Rund 1000 Games von über 20 verschiedenen Slot-Entwicklern sorgen für die freie Wahl.

So findest du unter anderem Spiele von renommierten Studios wie Pragmatic Play, Play’n GO, Playson, Push Gaming oder Greentube. Ob Book-of-Slots, Slots mit Megaways Mechanik oder andere beliebte Slots – bei Interwetten wirst du auf jeden fall fündig.

Softwareanbieter im Überblick

Hier findest du eine Auswahl der renommiertesten Software-Anbieter samt der beliebtesten Spiele im Überblick.

Anbieter Beliebte Spiele Besonderheiten Play’n GO Book of Dead, Reactoonz, Fire Joker Stabile Performance, klare Grafik, Klassiker Pragmatic Play Gates of Olympus, Sugar Rush Hohe Volatilität, Multiplikatoren, starke Bonusrunden Greentube / Novomatic Book of Ra Deluxe, Lucky Lady’s Charm Legendäre Automatenspiele mit Kultstatus Playson Book of Gold, Lion Gems, Coin Strike Multichange, Hold and Win System Push Gaming Jammin’ Jars, Money Train 3 Kreative Mechaniken, Megaways & Bonuskäufe

Das sind die Spielekategorien bei Interwetten Slots

Damit du dich auf der Seite schnell zurechtfindest, bietet Interwetten verschiedene Spielekategorien. So findest du direkt die Titel nach deinem Geschmack. Folgende Kategorien bietet Interwetten aktuell:

Beliebte Spiele: Die populärsten Spiele auf einen Blick, darunter Klassiker wie Book of Dead, Big Bass Bonanza oder Rise of Olympus

Die populärsten Spiele auf einen Blick, darunter Klassiker wie Book of Dead, Big Bass Bonanza oder Rise of Olympus Neue Spiele: Die aktuellsten Neuerscheinungen, z.B. Tiki Tumble, Mad Cards oder Mystery Museum

Die aktuellsten Neuerscheinungen, z.B. Tiki Tumble, Mad Cards oder Mystery Museum Alle Slots: Alle Slots auf einen Blick, riesige Auswahl mit hunderten Slots

Alle Slots auf einen Blick, riesige Auswahl mit hunderten Slots Drops and Wins: Tägliche Cash Drops und Turnniere mit bestimmten Slots, mit dabei sind unter anderem Chilli Heat, Book of Fallen oder Sweet Bonanza

Tägliche Cash Drops und Turnniere mit bestimmten Slots, mit dabei sind unter anderem Chilli Heat, Book of Fallen oder Sweet Bonanza Book-of-Slots: Alle Book-of-Slots auf einen Blick, von Book of Ra über Seven Books bis hin zu Book of Dead, über 30 Book-of-Slots

Alle Book-of-Slots auf einen Blick, von Book of Ra über Seven Books bis hin zu Book of Dead, über 30 Book-of-Slots Megways-Slots: Slots mit Megaways-Prinzip, hohe Gewinne dank dynamischer Walzen-Mechanik, rund 20 Megaways-Slots

Slots mit Megaways-Prinzip, hohe Gewinne dank dynamischer Walzen-Mechanik, rund 20 Megaways-Slots Anbieter der Woche: Exklusive Top Games vom Anbieter der Woche

Mobile Gaming ohne extra Interwetten App

Immer mehr Spieler nutzen mobile Geräte für den Besuch in der Online-Spielothek. Das Interwetten Slots hat darauf reagiert und bietet eine vollständig mobil-optimierte Webseite an, die auf Smartphones und Tablets perfekt funktioniert. Das bedeutet, dass du nicht extra eine App herunterladen musst, um online zu spielen.

Mobile Website anstatt App-Download

Wenn du unterwegs spielen willst, braucht es keinen App-Download aus dem App Store oder von Google Play. Stattdessen kannst du die Interwetten Website einfach mit dem Browser deines Smartphones besuchen. Dank der Optimierung auf mobile Nutzung kannst du hier alle Features nutzen, die dir auch in der Desktop-Variante zur Verfügung stehen – und das absolut sicher und stabil.

Hier sind die Vorteile der mobilen Version auf einen Blick:

Keine Installation notwendig

Voller Zugriff auf alle Interwetten Slots

Optimierte Bedienung mit Touch-Steuerung

Schnelle Ladezeiten und klare Struktur

Anmeldung und Registrierung bei Interwetten Slots

Wenn du neu bei Interwetten bist, brauchst du ein Konto, um spielen zu können. Das Gute daran ist, dass die Registrierung völlig unkompliziert und in wenigen Augenblicken abgeschlossen ist. So erstellst du dein Konto:

Klicke auf Registrieren Gib deine persönlichen Daten ein Wähle einen Benutzernamen und ein Passwort Akzeptiere AGB und Datenschutz Bestätige die Registrierung in der Verifizieungs-E-Mail

Jetzt kannst du deine erste Einzahlung machen und deine ersten Schritte in der Online-Spielothek machen.

Zahlungsoptionen bei Interwetten Slots

Natürlich haben wir uns auch die angebotenen Zahlungsoptionen angeschaut. Denn dies ist ebenfalls eines der Merkmale für einen seriöse Online-Spielothek. Bei Interwetten hast du diesbezüglich eine breite Auswahl – von Klassikern wie Kreditkarte bis zu PayPal und Co. Das Beste daran: Alle Einzahlungen sind gebührenfrei und werden in der Regel direkt gutgeschrieben.

Interwetten Spiele Einzahlungen

Hier findest du eine Übersicht zu den verschiedenen Einzahlungsoptionen.

Methode Mindesteinzahlung Gebühr Bearbeitungszeit PayPal 10 € keine Sofort Klarna / Sofortüberweisung 10 € keine Sofort VISA / Mastercard 10 € keine Sofort Paysafecard 10 € keine Sofort Giropay 10 € keine Sofort Banküberweisung 10 € keine 1-3 Tage

Hinweis: Da Interwetten Slots mit einer deutschen Lizenz arbeitet, dürfen Kryptowährungen als Zahlungsoptionen nicht angeboten werden.

Schritt für Schritt zur ersten Einzahlung

Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du deine erste Einzahlung bei Interwetten vornimmst.

Melde dich mit deinem Konto an Klicke auf Einzahlungen Wähle eine der Zahlungsoptionen Mache deine ersten Einzahlung (mind. 10 €) Bestätige die Einzahlung und schon kann es losgehen

Hinweis: Es gilt ein monatliches Einzahlungslimit von 1000 € pro Spieler.

Interwetten Auszahlungen

In der Regel werden die Auszahlungen mit dem Zahlungsanbieter ausgezahlt, mit der sie auch eingezahlt wurden. Falls dies nicht möglich ist, musst du eine andere Option wählen, z.B. Banküberweisung.

Bearbeitungszeit: 1–3 Werktage

KYC-Verifizierung notwendig

Gleiche Kontoinhaber-Pflicht: Auszahlungen dürfen nur auf den Namen des Spielerkontos erfolgen

Sicherheit und Lizenz bei Interwetten Slots

Ein zentraler Punkt in jeder Bewertung ist die Sicherheit und auch hier zeigt sich Interwetten als absolut vertrauenswürdiger Anbieter.

So arbeitet Interwetten mit einer europäischen Lizenz und erfüllt zudem die Anforderungen der deutschen Glücksspielbehörde (GGL). Das bedeutet, dass hier Sicherheit und Spielerschutz großgeschrieben wird. Das erkennt man nicht nur an der SSL-Verschlüsselung, sondern auch an den implemenierten Limits und Reality-Checks.

deutsche Lizenzauflagen werden erfüllt

SSL-Verschlüsselung

Spielerschutz

Reality-Checks

Einzahlungs- und Einsatz-Limits

Interwetten Kundenservice

Anhand des Kundenservice kannst du ebenfalls erkennen, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Denn wenn Fragen oder Probleme auftreten, ist ein schneller Support das A und O. Dabei hast du verschiedene Möglichkeiten, mit dem Kundenservice in Kontakt zu treten.

E-Mail: Teile dein Anliegen per Mail mit. Antwort gibt es in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Teile dein Anliegen per Mail mit. Antwort gibt es in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Hotline: Zudem gibt es eine kostenlose Hotline, an du dich wenden kannst.

Zudem gibt es eine kostenlose Hotline, an du dich wenden kannst. Kontaktformular: Eine weitere Option ist das Kontaktformular, welches du rund um die Uhr nutzen kannst.

Darüber hinaus bietet Interwetten einen umfangreichen FAQ-Bereich, wo du die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick findest.

Vorteile und Nachteile von Interwetten Slots

Wir haben Interwetten Slots auf Herz und Nieren geprüft und können auf jeden Fall ein zufriedenstellendes Fazit ausstellen. Das überrascht nicht, immerhin ist Interwetten ein renommierter Name in der Welt des Glücksspiels und kann auf langjährige Erfahrung zurückblicken.

Vor allem die große Auswahl an Slots sowie die übersichtliche Einteilung in verschiedene Kategorien sind hervorzuheben. Auch die Optimierung auf Mobile Gaming ist ein großer Vorteil.

Da Interwetten die deutschen Lizenzauflagen erfüllt, werden hier Sicherheit und Spielerschutz großgeschrieben.

Das bedeutet allerdings auch, dass die monatlichen Einzahlungen auf 1000 € begrenzt sind oder, dass keine Kryptowährungen als Zahlungsoptionen angeboten werden. Trotzdem blicken wir auf rundum positive Interwetten Slots Erfahrungen.

Vorteile:

Breite und moderne Spielauswahl

Übersichtliches Design

Hilfreiche Spiele-Kategorien

langjährige Erfahrung in der Welt des Glücksspiels

Nachteile:

Einzahlungs- und Einsatzlimits

keine Krypotwährungen

kein Live-Chat Support

FAQs

Abschließend findest du noch einmal einen Überblick zu den wichtigsten Fragen und Antworten rund um Interwetten Slots.

Was ist Interwetten Slots?

Interwetten Slots ist der Bereich für Online-Spielautomaten bei Interwetten. Hier findest du hunderte Slots mit den verschiedensten Spielmechaniken. Von Video-Slots über Megaways-Slots bis hin zu Jackpot-Slots.

Gibt es einen Interwetten Bonus?

Ja, Neukunden haben die Chance auf einen 100 % Willkommensbonus bis zu 100 € plus 50 Freispiele bei Book of the Fallen. Zudem gibt es regelmäßige Bonusaktionen für Bestandskunden.

Welche Spiele bietet Interwetten Slots an?

Interwetten bietet hunderte Slots aus den verschiedensten Themengebieten und Bereichen an. Klassiker wie Book of Dead, Gates of Olympus oder Sweet Bonanza sind ebenso verfügbar wie die aktuellsten Neuerscheinungen.

Welche Slot-Anbieter gibt es bei Interwetten Slots?

Interwetten arbeitet mit einer Reihe an renommierten Slot-Anbietern zusammen. Dazu gehören unter anderem: Pragmatic Play, Play’n GO, Playson, Push Gaming oder Greentube.

Ist Interwetten sicher und legal in Deutschland?