Jokerstar Slots Erfahrungen zu Bonus, Spielen & mehr.

Jokerstar Slots ist eines der beliebtesten neuen Online-Slots-Plattformen in Deutschland. Der Anbieter ist seit Jahren auf dem Markt und überzeugt neben dem Spielangebot mit vielen weiteren Vorteilen.

Besonders ansprechend sind die zahlreichen interessanten Funktionen und vielversprechenden Bonusangebote n , die sowohl für neue als auch bereits registrierte Spieler zur Verfügung stehen.

Jokerstar hat natürlich eine deutsche Glücksspiellizenz und darf legal Slot-Spiele in der Bundesrepublik anbieten. In unseren Jokerstar Erfahrungen berichten wir genauer über die Erkenntnisse aus unserem Test - inklusive Bonus, Spielangebot, App, Ein- und Auszahlungen, Sicherheit und Lizenzierung sowie dem Kundenservice.

Jokerstar Bewertung 2025 Details Willkommensbonus 200 % bis zu 100€ ⭐Freispiele 200 Freispiele Bonus ohne Einzahlung Ja 🥇Anzahl der Angebote 12 🎰 Anzahl an Automatenspielen 700+ 🏆Beliebteste Slots Sevens Fire, Golden Book of Ra, Crystal Ball, Eye of Horus 🎲RTP 92,10 - 95 % 📱Slots App Nein Kundenservice Live-Chat, E-Mail, FAQ

Jokerstar Bonus für Neukunden

Der Jokerstar Bonus ist wirklich kein Witz – es handelt sich nämlich um den ‚No Joke Bonus‘, der sowohl neue als auch erfahrene Spieler begeistert.

Hier sind die wichtigsten Details des Angebots:

Bonushöhe : 200% Bonus auf deine erste Einzahlung

: 200% Bonus auf deine erste Einzahlung Maximaler Bonusbetrag : Bis zu 100€

: Bis zu 100€ Zusätzliche Freispiele: Bis zu 200 Freispiele

No Joke Bonus - in zwei Schritten bis zu 100€ und 200 Freispiele sichern

Der No Joke Bonus von Jokerstar besteht aus zwei attraktiven Komponenten. Im ersten Teil erhältst du einen 200% Bonus auf deine Einzahlung bis zu 100 € sowie 150 Freispiele, die über sieben Tage verteilt werden. Um diesen Bonus zu aktivieren, meldest du dich zunächst für den Newsletter an.

Anschließend klickst du auf ‚Einzahlen‘, wählst den ‚No Joke Bonus‘ und gibst deinen gewünschten Einzahlungsbetrag ein. Nach dem Klick auf ‚Einzahlen‘ wird dein Bonusgeld sofort gutgeschrieben, und die ersten Freispiele findest du in deiner Navigationsleiste.

Jokerstar Freispiele Bonus - Teil 2

Der zweite Teil des Bonus bietet dir die Möglichkeit, bis zu 50 zusätzliche Freispiele für den beliebten Slot ‚Ramses Book‘ zu erhalten.

Hierfür wählst du im Einzahlungsbereich den passenden Bonus aus:

Bei einer Einzahlung von mindestens 25 € erhältst du 25 Freispiele à 0,10 €

Bei einer Einzahlung von mindestens 50 € erhältst du 50 Freispiele à 0,10 €

Der Aktivierungsprozess ist identisch: Gehe im ersten Schritt auf ‚Einzahlen‘ und wähle den ‚No Joke Teil 2 Bonus‘ aus. Anschließend besteht die Aufgabe darin, deinen Einzahlungsbetrag festzulegen. Die Gutschrift der Freispiele erfolgt direkt danach. Zu sehen sind die Spins im Konto.

Bonus für Bestandskunden

Eine der großen Qualitätsmerkmale von Jokerstar sind die Bonus Aktionen für bereits registrierte User.

Beispielsweise gibt es abseits des No Joke Bonus noch ein spezifisches Welcome-Special. Dabei besteht die Möglichkeit, mit 1 € Einzahlung 25 Freispiele für den beliebten Top-Slot Book of Dead zu kassieren.

Und auch sonst präsentiert sich Jokerstar hier auf einem hohen Qualitätsniveau und wartet mit verschiedenen Promotions auf. Einige weitere angesagte Offer haben wir nachfolgend noch aufgelistet:

STAR VIP Club

10 Gratis Freispiele nach SMS-Newsletter Anmeldung

Happy Weekend - Happy Freespins

Müder Montag - Gratis Glücksrad sichern

Sunny Sunday

Jokerstar Slots - vielfältige Spiele-Auswahl

Wenn es um die Spiele geht, bietet die Marke eine beeindruckende Vielfalt. Du hast Zugriff auf eine breite Auswahl an Jokerstar Slots, entwickelt von einigen der renommiertesten Spieleentwickler der Branche.

Die Hauptkategorien der Jokerstar Slots umfassen:

Beliebte Spiele: Hier findest du die Favoriten der Jokerstar-Spieler

Hier findest du die Favoriten der Jokerstar-Spieler Bücher: Eine Sammlung von Slots mit Buch-Thematik, die oft besondere Features bieten (bspw. Book of Ra).

Eine Sammlung von Slots mit Buch-Thematik, die oft besondere Features bieten (bspw. Book of Ra). Neu: Die neuesten Ergänzungen im Jokerstar-Portfolio

Die neuesten Ergänzungen im Jokerstar-Portfolio Früchte: Klassische Frucht-Slots für Liebhaber traditioneller Automatenspiele.

Diese breite Palette an Spielen wird durch Partnerschaften mit renommierten Spieleentwicklern ermöglicht. Zu den Partnern von Jokerstar gehören unter anderem:

Greentube: Die NOVOMATIC Interactive Division, die für hochwertige Slots bekannt ist.

Die NOVOMATIC Interactive Division, die für hochwertige Slots bekannt ist. Push Gaming: Ein innovativer Entwickler, dessen beliebte Titel wie ‚Jammin‘ Jars‘ und ‚Razor Shark‘ im Jokerstar-Angebot verfügbar sind.

Ein innovativer Entwickler, dessen beliebte Titel wie ‚Jammin‘ Jars‘ und ‚Razor Shark‘ im Jokerstar-Angebot verfügbar sind. Yggdrasil: Ein weiterer angesehener Anbieter, der für kreative und spannende Spiele steht.

Einige der beliebtesten und exklusiven Titel bei Jokerstar sind:

Fire Joker

Star Joker

Love Joker

Diese Spiele bieten dir ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Erlebnis, das sowohl klassische als auch moderne Elemente des Glücksspiels vereint.

Jokerstar Erfahrungen App

Jokerstar bietet dir die Möglichkeit, das umfangreiche Spielangebot auch unterwegs zu genießen. Obwohl keine dedizierte mobile App zum Download bereitsteht, ist die Website von Jokerstar vollständig für mobile Endgeräte optimiert.

Du kannst über den Browser deines Smartphones oder Tablets auf die Plattform zugreifen und das gleiche Spielerlebnis wie auf einem Desktop genießen.

Für einen noch bequemeren Zugriff kannst du eine Verknüpfung der Jokerstar-Website auf deinem Startbildschirm erstellen, die wie eine App funktioniert.

Dies ermöglicht dir einen schnellen und einfachen Zugang zum Angebot von Jokerstar, ohne dass eine separate Anwendung installiert werden muss.

Jokerstar Registrierung

Der Registrierungsprozess bei Jokerstar ist einfach und benutzerfreundlich gestaltet. Für eine Kontoerstellung musst du lediglich die folgende Anleitung unserer Jokerstar Erfahrungen beachten:

Website aufrufen: Besuche die Jokerstar-Website via Sport1-Link Registrierung starten: Klicke auf die Schaltfläche „Registrieren“, die sich in der oberen rechten Ecke der Startseite befindet. Persönliche Daten eingeben: Fülle das Registrierungsformular mit deinen persönlichen Daten aus, einschließlich Name, Adresse, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Stelle sicher, dass alle Informationen korrekt sind. Nutzungsbedingungen akzeptieren: Lese die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien sorgfältig durch und bestätige dein Einverständnis, indem du das entsprechende Kontrollkästchen aktivierst. Registrierung abschließen: Klicke auf „Registrieren“, um den Vorgang abzuschließen. E-Mail-Bestätigung: Überprüfe deinen E-Mail-Posteingang auf eine Bestätigungsnachricht von Jokerstar und klicke auf den darin enthaltenen Link, um dein Konto zu aktivieren.

Ein- und Auszahlungen

Jokerstar bietet dir verschiedene Ein- und Auszahlungsmethoden an, um flexible und sichere Transaktionen zu ermöglichen.

Nachfolgend findest du eine Übersicht der verfügbaren Zahlungsmethoden:

Jokerstar Zahlungsmethoden

Sofortüberweisung (Klarna)

MasterCard

VISA

Paysafcard

PayPal

Giropay

Alle eben genannten Einzahlungsmethoden führen zu einer sofortigen Gutschrift und sind gebührenfrei.

Für Auszahlungen steht die Banküberweisung zur Verfügung, die in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Werktagen bearbeitet wird. Auch hier fallen keine Gebühren an.

Wichtig zu beachten ist, dass das Bankkonto für Auszahlungen auf denselben Namen registriert sein muss wie das Jokerstar-Konto, um den gesetzlichen Richtlinien zu entsprechen.

Außerdem ist zu wissen, dass eine Auszahlung erst nach der erfolgreichen Verifizierung des Kontos möglich ist.

So funktioniert’s Schritt für Schritt - Einzahlung

Um dir den Einstieg zu erleichtern, findest du hier eine detaillierte Anleitung, wie du Ein- und Auszahlungen bei Jokerstar einfach und bequem abwickeln kannst.

Um dein Spiel Guthaben aufzuladen, folge diesen Schritten:

Einloggen – Melde dich in deinem Jokerstar-Konto an. Zahlungsmethode auswählen – Wähle eine der verfügbaren Einzahlungsmethoden, zum Beispiel Sofortüberweisung (Klarna), MasterCard, VISA, Paysafecard oder PayPal. Betrag festlegen – Gib den Betrag ein, den du einzahlen möchtest. Transaktion bestätigen – Befolge die Anweisungen des gewählten Zahlungsanbieters, um die Zahlung abzuschließen. Guthaben erhalten – Das eingezahlte Geld wird in der Regel sofort deinem Konto gutgeschrieben, sodass du direkt mit dem Spielen beginnen kannst.

Bitte beachte, dass es ein monatliches, anbieterübergreifendes Einzahlungslimit von maximal 1.000 € gibt, das gesetzlich vorgegeben ist. Gegebenenfalls kannst du eine Erhöhung auf bis zu 10.000 € pro Monat unter „Konto > Limits“ beantragen.

Sobald dein Einzahlungslimit erschöpft ist, sind weitere Einzahlungen erst im nächsten Kalendermonat wieder möglich.

Daher wirst du nach der Registrierung aufgefordert, eine individuelle monatliche Einzahlungssumme von maximal 1.000 € festzulegen. Zudem beträgt die Mindesteinzahlung bei Jokerstar 10 €.

Auszahlungen bei Jokerstar

Wenn du deine Gewinne auszahlen möchtest, gehst du wie folgt vor:

Auszahlungsantrag stellen – Melde dich in deinem Jokerstar-Konto an und navigiere zum Auszahlungsbereich. Bankverbindung bestätigen – Stelle sicher, dass dein Bankkonto auf deinen Namen registriert ist, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Betrag angeben – Wähle den Betrag, den du auszahlen lassen möchtest. Bearbeitungszeit abwarten – Die Auszahlung erfolgt in der Regel innerhalb von 1 bis 3 Werktagen, ohne zusätzliche Gebühren. Gutschrift prüfen – Überprüfe, ob der ausgezahlte Betrag nach Abschluss der Transaktion auf deinem Bankkonto eingegangen ist.

Mit diesen klar strukturierten Schritten kannst du deine Ein- und Auszahlungen bei Jokerstar mühelos verwalten.

Jokerstar Sicherheit und Lizenzierung

Du weißt, dass die Bedeutung einer gültigen Glücksspiellizenz nicht genug betont werden kann, denn sie stellt sicher, dass eine Online-Spielothek legal operiert und strengen behördlichen Auflagen unterliegt.

Bei Jokerstar handelt es sich um eine solche lizenzierte Online-Spielhalle, die über eine deutsche Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) verfügt.

Diese Lizenz wurde am 1. Juli 2021 vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt an die Jokerstar GmbH vergeben, wodurch sichergestellt ist, dass Jokerstar den deutschen Glücksspielstaatsvertrag vollständig einhält und somit legal in Deutschland agiert.

Neben der Lizenzierung legt Jokerstar großen Wert auf die Sicherheit der Spielerdaten. Durch den Einsatz von SSL-Verschlüsselungstechnologie werden alle sensiblen Informationen während der Übertragung geschützt, sodass unbefugte Dritte keinen Zugriff darauf haben.

Für zusätzliche Sicherheit sorgen die Sponsoring-Partnerschaften und natürlich die deutsche Lizenz. Damit können wir nachweislich festhalten, dass es sich beim Anbieter nach unseren Jokerstar Erfahrungen um eine vertrauenswürdige Marke handelt.

Kundenservice

Der Jokerstar Kundenservice bietet Spielern verschiedene Kontaktmöglichkeiten, um Unterstützung bei Fragen oder Anliegen zu erhalten. Die verfügbaren Support-Methoden sind:

Live-Chat: Für direkten und persönlichen Kontakt steht der Live-Chat zur Verfügung. Die Servicezeiten sind:

Für direkten und persönlichen Kontakt steht der Live-Chat zur Verfügung. Die Servicezeiten sind: Werktags (Montag bis Freitag): 08:00 – 24:00 Uhr

08:00 – 24:00 Uhr

Wochenenden und Feiertage: 11:00 – 24:00 Uhr

11:00 – 24:00 Uhr Der Live-Chat kann über das Hilfe-Fragezeichen unten rechts auf der Webseite aufgerufen werden.

Kontaktformular: Spieler können jederzeit das Kontaktformular auf der Hilfe-Seite nutzen, um eine Nachricht zu hinterlassen. Das Support-Team antwortet so schnell wie möglich per E-Mail.

Spieler können jederzeit das Kontaktformular auf der Hilfe-Seite nutzen, um eine Nachricht zu hinterlassen. Das Support-Team antwortet so schnell wie möglich per E-Mail. E-Mail: Alternativ besteht die Möglichkeit, direkt eine E-Mail an hilfe@jokerstar.de zu senden. Anfragen werden zeitnah bearbeitet.

In der Regel antwortet der Jokerstar Live-Chat innerhalb weniger Minuten. Bei Anfragen über das Kontaktformular und per E-Mail können die Antwortzeiten etwas variieren.

Vor- und Nachteile des Anbieters

Jokerstar Slots ist eine Online Spielbank mit deutscher Lizenz, die dir zahlreiche Vorteile bietet, darunter attraktive Bonusangebote und eine benutzerfreundliche mobile Plattform. Dennoch gibt es einige Einschränkungen, wie eine begrenzte Slot-Auswahl und eingeschränkten Kundensupport.

Nachfolgende Übersicht zeigt dir innerhalb unserer Jokerstar Erfahrungen, was die wichtigsten Vor- und Nachteile der virtuellen Spielothek sind:

Vorteile von Jokerstar:

Deutsche Lizenz: Jokerstar verfügt über eine offizielle deutsche Glücksspiellizenz, die für Sicherheit und Seriosität steht.

Jokerstar verfügt über eine offizielle deutsche Glücksspiellizenz, die für Sicherheit und Seriosität steht. Attraktiver Willkommensbonus: Neukunden erhalten einen 200% Bonus bis zu 100 € sowie bis zu 200 Freispiele.

Neukunden erhalten einen 200% Bonus bis zu 100 € sowie bis zu 200 Freispiele. Benutzerfreundliche mobile Version: Optimierte Web-App für Mobilgeräte ermöglicht flexibles Spielen unterwegs.

Optimierte Web-App für Mobilgeräte ermöglicht flexibles Spielen unterwegs. Deutschsprachiger Kundenservice: Kompetenter Support steht in deutscher Sprache zur Verfügung.

Kompetenter Support steht in deutscher Sprache zur Verfügung. Viele verschiedene Software-Provider wie Bally Wulff, Gamomat, Greentube, NetEnt, Play`n Go, Pragmatic Play, Red Tiger, Relax Gaming, Spinomenal, Swintt, Synot oder YGGDRASIL

Nachteile von Jokerstar:

Kein 24/7-Kundensupport: Der Live-Chat ist nicht rund um die Uhr verfügbar.

Der Live-Chat ist nicht rund um die Uhr verfügbar. Geringe Auswahl an Zahlungsmethoden: Mit Klarna, PayPal, paysafecard, Visa und Mastercard sind nur fünf verschiedene Zahlungsmethoden.

Fazit zu unseren Jokerstar Erfahrungen

Unser abschließendes Fazit und die Jokerstar Erfahrungen fallen in Summe sehr gut aus.

Der Anbieter ist im Besitz der offiziellen deutschen Lizenz und darf sein Angebot in der Bundesrepublik damit legal offerieren. Für zusätzliche Sicherheit und Seriosität sorgen die Sponsoring-Partnerschaften und das Portfolio an Software-Providern.

Mit unter anderem GreenTube oder YGGDRASIL sind einige der renommiertesten Spieleschmieden im Angebot der virtuellen Spielothek vertreten.

Weitere Stärken und Vorteile liegen im sehr fairen Willkommensbonus. Als neuer Spieler kannst du dir 200 % Bonus bis zu 100 € sichern. Obendrein erhältst du auch noch 200 Freispiele, um dich von den Vorzügen der Online Spielbank selbst zu überzeugen.

Gute Jokerstar Erfahrungen haben wir auch beim Portfolio an Zahlungsmethoden, dem Kundenservice oder der App gemacht.

Es gibt aber auch die ein oder andere Schwäche. So bietet die Plattform keine telefonische Hotline an, während der Kundenservice allgemein nicht 24/7 erreichbar ist.

Dies ist ein Qualitätsmerkmal, mit dem sich die allerbesten Anbieter abheben. Auch fehlt es an einer nativen App und die Anzahl an Zahlungsmethoden fällt mit lediglich fünf ebenfalls zu gering aus.

Alles in allem präsentiert sich Jokerstar Slots aber als qualitativ gute Anlaufstelle in Deutschland.

FAQ – häufig gestellte Fragen

Kann man Jokerstar als zuverlässige s Online-Spielbank betrachten?

Ja, Jokerstar ist eine seriöses Online-Spielbank mit deutscher Lizenz, das seit 2021 betrieben wird. Es bietet eine breite Auswahl an Spielen von renommierten Anbietern wie Novomatic, Merkur Gaming und Play’n GO. Spielerbewertungen und Expertenberichte heben die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Plattform hervor.

Bietet Jokerstar einen Willkommensbonus oder Aktionen für Neukunden an?

Ja, Jokerstar begrüßt Neukunden mit einem attraktiven Willkommensbonus von 200% bis zu 100 € sowie 200 Freispielen. Dieses Angebot ermöglicht es neuen Spielern, die Spiele auszuprobieren und ihr Spielguthaben zu erhöhen.

Gibt es eine Jokerstar App?