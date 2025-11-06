SPORT1 Casino 06.11.2025 • 08:53 Uhr LordLucky Erfahrungen 2025: Wie gut ist die Online Spielbank? Test & Bewertung zu Spielen, Bonus, App & Service!

LordLucky ist eine virtuelle Spielothek, die 2016 gegründet wurde. Spieler dürfen sich auf der Plattform über viele Vorteile freuen, darunter das über 900 Spiele große Portfolio von insgesamt 21 Software-Providern.

Doch wie fallen die LordLucky Erfahrungen aus und welche Aspekte sprechen für eine kostenfreie Registrierung?

In unserem Test überprüfen wir, wie gut LordLucky Slots ist - inklusive Bewertung des Bonus, der Spiele und App sowie einer Einschätzung zu den Zahlungen, der Sicherheit oder dem Kundenservice.

LordLucky Bewertung 2025 Details Willkommensbonus 400 % bis 100 € ⭐Freispiele 20 Freispiele Bonus ohne Einzahlung Ja 🥇Anzahl der Angebote Unterschiedlich 🎰 Anzahl an Automatenspielen 900+ 🏆Beliebteste Slots Book of Dead, Eye of Horus, Bufallo Poewr, Legacy of Dead, Razor Shark, Book of Ra, etc 🎲RTP Circa 96 % 📱Slots App Nein Kundenservice Live Chat, Kontaktformular, FAQ

LordLucky Erfahrungen zum Willkommensbonus - 400% Bonus bis zu 100 € + 20 Freispiele

Zu Beginn unserer LordLucky Erfahrungen haben wir uns mit dem Willkommensbonus beschäftigt.

Wenn du bislang noch kein Konto besitzt und dich für die erstmalige Registrierung entscheidest, beginnst du mit dem LordLucky Bonus.

Die Aktion beschert 400 % auf die erste Einzahlung und bringt ein zusätzliches Guthaben in Höhe von 100 €. Zu beachten ist die Mindesteinzahlung von 10 €.

Doch das ist nicht alles, denn Neukunden dürfen sich außerdem noch über 20 Freispiele freuen. Essenziell für den Erhalt ist die Eingabe des LordLucky Promo Code “WELCOME”.

LordLucky Bonus Bedingungen

Auf den ersten Blick fallen die LordLucky Erfahrungen zum Willkommensbonus also sehr gut aus. Entscheidend für die Qualität eines Bonus ist allerdings, ob die Promotion auch hinsichtlich der Umsatzbedingungen überzeugt.

Nach dem Erhalt des Bonus beginnt die zeitliche Frist von 30 Tagen. Innerhalb dieser Phase besteht die Aufgabe darin, den Betrag insgesamt 50-mal durchzuspielen.

Aufgrund der Umsetzungshäufigkeit hat sich unser erster Eindruck etwas revidiert. Im Vergleich zu anderen Mitbewerbern ist das Bonusangebot bei LordLucky deutlich anspruchsvoller durchzubringen.

Angesichts der herausfordernden Umsatzbedingungen ist die Willkommensaktion grundsolide, mehr aber nicht. Unsere LordLucky Erfahrungen fallen in dieser Sektion daher auch nur zufriedenstellend aus.

Nachfolgend haben wir dir alle wichtigen Features noch einmal im Überblick zusammen getragen:

Der 400% Bonus bis 100 € plus 20 Freispiele klingt genial, aber es gibt ein paar Regeln.

Du brauchst eine Mindesteinzahlung von 10 € und den Lord Lucky Bonus Code „WELCOME“.

50-fachen Umsatzbedingung. Das heißt, du musst den Bonusbetrag 50 Mal umsetzen, bevor du eine Lord Lucky Auszahlung machen kannst.

Der Bonus ist 30 Tage lang gültig – schaffst du die Umsatzbedingung nicht, verfällt er samt Gewinnen.

Die 20 Freispiele für Legacy of Dead musst du innerhalb von 7 Tagen nutzen, sonst sind sie weg.

Der Bonus gilt nur einmal pro Person, Haushalt oder IP-Adresse. Wenn du versuchst, mit Bonusgeld Tricks anzuwenden (z. B. Bonus-Etappen), können Gewinne storniert werden.

Registrierung bei Lord Lucky: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Registrierung ist super einfach und schnell erledigt. Hier kommt eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du direkt loslegen kannst – inklusive Infos zur Lord Lucky Verifizierung, die zwingend zu erledigen ist, um das Konto vollumfänglich nutzen zu können.

H3: So registrierst du dich bei Lord Lucky:

Website besuchen: Registriere dich über einen Sport1-Link bei LordLucky. Dadurch wirst du auf direktem Weg zur Plattform des Anbieters weitergeleitet. Registrierung starten: Klick auf „Jetzt anmelden“. Den Button findest du direkt im oberen Bereich unter der Bonusüberschrift. Daten eingeben: Fülle das Formular mit deinen persönlichen Infos aus – Name, E-Mail, Geburtsdatum und so weiter. Passwort wählen: Leg ein sicheres Passwort fest, das du später für deinen Lord Lucky Login brauchst. Verifizierung abschließen: Nach der Anmeldung musst du dein Konto verifizieren. Lade dazu ein Bild deines Ausweises (z. B. Personalausweis oder Reisepass) hoch. Das geht direkt über die Website oder App und dauert normalerweise nicht lange. Bestätigung abwarten: Sobald die Lord Lucky Verifizierung durch ist, bekommst du eine Bestätigung – jetzt bist du bereit, die Einzahlung vorzunehmen und den Lord Lucky Bonus zu schnappen!

Die Verifizierung ist zwingend erforderlich, um bei LordLucky seriös zu spielen. Auch stehen alle Features wie die LordLucky Auszahlung erst nach dem vollständigen Identitätsnachweis zur Verfügung.

Lord Lucky Bonus ohne Einzahlung: Gibt es das?

Bietet die virtuelle Spielothek einen LordLucky Bonus ohne Einzahlung an? Nein, derzeit gibt es keine klassische No Deposit Aktion.

Andere Boni und Aktionen

Wie gut fallen die LordLucky Erfahrungen im Bereich der Bestandskunden Promotions aus?

In dieser Sektion präsentiert sich die Online Spielbank auf Top-Niveau. Es gibt immer wieder spannende Promotions wie Turniere oder Freispiel-Aktionen, die du nutzen kannst.

Ein Highlight ist der Royal Crown Club – das Treueprogramm von Lord Lucky.

Je mehr du spielst, desto mehr Lucky Coins sammelst du. Für jeden 20 € Einsatz an den Slots bekommst du einen Coin, und die kannst du dann im Lord Lucky Shop gegen Freispiele, Bonusguthaben oder andere Belohnungen eintauschen.

Es gibt sieben Level, und mit jedem Aufstieg winken dir Vorteile wie schnellere Lord Lucky Auszahlungen oder sogar ein persönlicher VIP-Manager. Das ist perfekt, wenn du regelmäßig bei Lord Lucky seriös zocken willst.

Schau regelmäßig auf der Bonusseite vorbei, denn Lord Lucky Erfahrungen zeigen, dass sich die Angebote oft ändern!

Spiel- und Slot-Auswahl bei Lord Lucky

Wenn du bei Lord Lucky spielst, erwartet dich eine richtig starke Auswahl an Spielen, die keine Wünsche offenlässt.

Die LordLucky Erfahrungen fallen sehr gut aus. Auf der Plattform wartet mit über 900 verschiedenen Spielen eine vielfältige Auswahl an Games.

Dabei setzt der Anbieter auf insgesamt 21 unterschiedliche Software-Provider, darunter Merkur, Novoline, Play’n Go, Gamomat, BAlly Wulff oder NetEnt.

Zu den Highlights zählen Top-Games wie Book of Dead, Book of Ra oder Razor Shark. Auch Gonzo’s Quest, El Torero oder Lord of the Ocean zieren die Riege der Games.

Einige weitere spannende Spiele bei LordLucky Slots haben wir nachfolgend übersichtlich aufbereitet:

Crystall Ball

Fishin’ Frenzy

Fruitinator

Sizzling Hot

Tizona

Book of the Fallen

Lucky Lady’s Charm

Die Slots sind übersichtlich in Kategorien wie Bücherspiele, Megaways oder Früchte-Automaten sortiert. Und mit der Suchfunktion findest du schnell deine Favoriten.

Ob du mobil über die Lord Lucky App oder am Desktop spielst, die Qualität bleibt top. Die Spiele laufen flüssig, und die Auszahlungsquoten (RTP) liegen oft über 96 %, was faire Gewinnchancen verspricht.

Unsere Lord Lucky Erfahrungen zeigen, dass LordLucky Slots eine der Top-Anlaufstellen ist.

Zahlungsmethoden bei Lord Lucky: Ein- und Auszahlungen im Überblick

Bei LordLucky Slots kannst du aus einer Vielzahl von Zahlungsmethoden wählen, die dir schnelle und sichere Ein- und Auszahlungen ermöglichen.

Egal, ob du dein Konto mit einem Lord Lucky Promo Code aufladen oder deine Gewinne abheben willst – hier findest du alles, was du brauchst.

Auch die Lord Lucky Auszahlung läuft unkompliziert, wobei die Bearbeitungszeit je nach Methode variiert. Hier ein Überblick über die Optionen:

Einzahlungsmethoden bei Lord Lucky:

PayPal : Einzahlungen von 10 € bis 1.000 €, sofort gutgeschrieben, keine Gebühren.

: Einzahlungen von 10 € bis 1.000 €, sofort gutgeschrieben, keine Gebühren. Klarna/Sofortüberweisung : 10 € bis 1.000 €, direkt verfügbar, kostenlos.

: 10 € bis 1.000 €, direkt verfügbar, kostenlos. Paysafecard : 10 € bis 1.000 €, sofortige Buchung, keine Kosten.

: 10 € bis 1.000 €, sofortige Buchung, keine Kosten. Paylado : 10 € bis 1.000 €, Echtzeit-Überweisung, gebührenfrei.

: 10 € bis 1.000 €, Echtzeit-Überweisung, gebührenfrei. Trustly : 10 € bis 1.000 €, sofort verfügbar, keine Gebühren.

: 10 € bis 1.000 €, sofort verfügbar, keine Gebühren. Visa/Mastercard : 10 € bis 1.000 €, direkt gebucht, kostenlos.

: 10 € bis 1.000 €, direkt gebucht, kostenlos. Skrill: 10 € bis 1.000 €, sofortige Gutschrift, keine Gebühren.

10 € bis 1.000 €, sofortige Gutschrift, keine Gebühren. Neteller: 10 € bis 1.000 €, direkt verfügbar, kostenfrei.

Auszahlungsmethoden bei Lord Lucky:

PayPal : Bearbeitung innerhalb von 24 Stunden, danach sofort auf deinem Konto, keine Gebühren von Lord Lucky.

: Bearbeitung innerhalb von 24 Stunden, danach sofort auf deinem Konto, keine Gebühren von Lord Lucky. Trustly : Freigabe in 24 Stunden, dann 1-2 Banktage, kostenlos.

: Freigabe in 24 Stunden, dann 1-2 Banktage, kostenlos. Visa/Mastercard : Bearbeitung in 24 Stunden, danach 2-5 Banktage, keine Gebühren.

: Bearbeitung in 24 Stunden, danach 2-5 Banktage, keine Gebühren. Skrill : Innerhalb von 24 Stunden freigegeben, dann sofort verfügbar, kostenfrei.

: Innerhalb von 24 Stunden freigegeben, dann sofort verfügbar, kostenfrei. Neteller: 24-Stunden-Bearbeitung, danach direkt auf deinem Konto, keine Kosten.

24-Stunden-Bearbeitung, danach direkt auf deinem Konto, keine Kosten. Banküberweisung: Bearbeitung in 24 Stunden, dann 2-5 Banktage, gebührenfrei.

Alle Einzahlungen landen dank der Lord Lucky deutschen Lizenz sofort auf deinem Konto, sodass du direkt loslegen kannst – perfekt, um den Lord Lucky Bonus zu nutzen.

Bei Auszahlungen prüft Lord Lucky seriös jede Anfrage innerhalb von 24 Stunden, danach hängt die Dauer von der Methode ab. PayPal und E-Wallets wie Skrill oder Neteller sind am schnellsten, während Banküberweisungen etwas länger dauern können.

Sicherheit und Lizenzierung: Ist Lord Lucky seriös?

Um sicher und legal zu spielen, haben wir uns auch mit der Seriosität von LordLucky beschäftigt.

Die virtuelle Plattform für Slots wird von der Rabbit Entertain IT Ltd. betrieben und wurde im Jahr 2016 gegründet. Seit 27. Dezember 2022 ist LordLucky im Besitz der deutschen Lizenz.

Damit ist die Marke in der Bundesrepublik eine zu 100 % legale Anlaufstelle für Automatenspiele.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie die moderne SSL-Verschlüsselung oder die zertifizierten Zufallsgeneratoren unterstreichen, dass es sich bei LordLucky um eine durchweg seriöse Anlaufstelle handelt.

Gibt es eine Lord Lucky App?

Eine native Lord Lucky App ist nicht verfügbar. Damit gibt es keine Möglichkeit, eine installierbare Lösung über den Apple App Store und Google Play Store zu installieren.

Stattdessen kannst du die LordLucky Erfahrungen ganz einfach über deinen mobilen Browser sammeln.

Dementsprechend brauchst du nur dein Smartphone oder Tablet hervorzuzücken und den Browser zu öffnen. Anschließend gilt es noch die URL des Anbieters einzugeben und schon kannst du mobil spielen.

Die mobile Version von Lord Lucky ist top optimiert und bietet dir fast alle Funktionen der Desktop-Seite. Du kannst Slots spielen, dich bei Lord Lucky anmelden oder Ein- und Auszahlungen leisten. Ebenso ist es möglich, den LordLucky Bonus zu beanspruchen.

Die Seite passt sich automatisch an dein Gerät an, egal ob iOS, Android oder ein anderes System.

Unseren LordLucky Erfahrungen nach ist die Bedienung intuitiv und die Spiele laden schnell. Dazu überzeugt die Plattform mobil mit einer ansprechenden Struktur und allen verfügbaren Funktionalitäten.

Kundensupport bei Lord Lucky

Wenn du mal Hilfe bei LordLucky brauchst, ist der Kundensupport dein Ansprechpartner. Bei Lord Lucky hast du verschiedene Möglichkeiten, das Team zu erreichen . In unserem Test hat sich die Online Spielbank hier hervorgetan.

Die genauen Kontaktmethoden inklusive der Details haben wir dir nachfolgend zusammen getragen:

Live-Chat : Der schnellste Weg, Hilfe zu bekommen, ist der Live-Chat. Den findest du direkt auf der Lord Lucky-Website oder in der mobilen Version. Die Mitarbeiter sind an sieben Tagen der Woche erreichbar. Kontaktieren kannst du den zuvorkommenden Support täglich von 8:00 Uhr bis 0:00 Uhr.

: Der schnellste Weg, Hilfe zu bekommen, ist der Live-Chat. Den findest du direkt auf der Lord Lucky-Website oder in der mobilen Version. Die Mitarbeiter sind an sieben Tagen der Woche erreichbar. Kontaktieren kannst du den zuvorkommenden Support täglich von 8:00 Uhr bis 0:00 Uhr. E-Mail : Für weniger dringende Anliegen kannst du das Kontaktformular auf der Seite nutzen oder direkt an support@lordlucky.de schreiben. Die Antwortzeit liegt hier normalerweise bei 24 bis 48 Stunden, je nach Anfragevolumen.

: Für weniger dringende Anliegen kannst du das Kontaktformular auf der Seite nutzen oder direkt an support@lordlucky.de schreiben. Die Antwortzeit liegt hier normalerweise bei 24 bis 48 Stunden, je nach Anfragevolumen. Telefon: Eine telefonische Hotline ist nicht verfügbar. Das führt in unseren LordLucky Erfahrungen unweigerlich zu Abzügen in der Bewertung.

Alles in allem zeigen unsere Lord Lucky Erfahrungen zeigen , dass der Support freundlich und kompetent ist. Insbesondere der Live Chat ist hervorzuheben.

Die Mitarbeiter sprechen Deutsch und helfen dir schnell weiter unabhängig davon, um welche Art von Anliegen es sich handelt.

Fazit: So gut fallen unsere LordLucky Erfahrungen aus

Als Fazit zu unseren LordLucky Erfahrungen lässt sich festhalten, dass die Plattform grundlegend hohe Qualität aufweist.

Neue Spieler dürfen sich auf ein ganzheitlich überzeugendes Paket freuen. Zu den größten Vorteilen von LordLucky Slots zählen vor allem das vielfältigen Angebot an Spielen.

Über 900 unterschiedliche Games stehen zur Verfügung. Überzeugend ist dabei insbesondere der Mix aus renommierten und aufstrebenden Software-Providern.

Auch die Anzahl an Zahlungsmethoden, der Kundenservice oder das mobile Spielerlebnis wissen zu überzeugen. Verbesserungsbedarf besteht in Sachen nativer App.

Auch fehlt eine telefonische Hotline und einen LordLucky Bonus ohne Einzahlung sucht man ebenfalls vergeblich. Insgesamt können wir die Marke aber bedenkenlos empfehlen.