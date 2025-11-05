SPORT1 Betting 05.11.2025 • 16:48 Uhr Wie gut ist Merkur Slots online? Bewertung & Test zu unseren Merkur Slots Erfahrungen mit Bonus, Slots, Zahlungen & Service.

Glücksspielbegeisterte kennen die Marke schon seit vielen Jahren, damals hieß Merkur Slots noch Merkur Spiel. An der Qualität hat sich jedoch nicht viel geändert, denn die Plattform zählt auch nach dem Rebranding zu den besten virtuellen Spielautomaten Deutschlands.

Doch was sind die Stärken dieses deutsch lizenzierten Online-Slots? Wie viele Optionen stehen zur Verfügung und was zeichnet die Merkur Online-Slots aus?

In unserem Merkur Slots Testbericht berichten die Sport1-Testredakteure ausführlich über die Leistung des Anbieters – unter anderem zu Boni, Slot-Auswahl, Registrierungs- und Verifizierungsinformationen, App, Sicherheit, Zahlungen und Kundenservice.

Merkur Slots Bewertung 2025 Details Willkommensbonus 100 % Bonus bis zu 50 € ⭐Freispiele 100 Freispiele Bonus ohne Einzahlung Nein 🥇Anzahl der Angebote Unterschiedlich 🎰 Anzahl an Automatenspielen 900+ 🏆Beliebteste Slots Eye of Horus, Fruitinator, El Torero, Black Hole, Bass Boss 🎲RTP 93 - 96,95 % 📱Slots App Nein Kundenservice Live-Chat, E-Mail, Hotline

Merkur Slots Bonus für Neukunden

Neue Spieler beginnen bei Merkur Slots mit dem Willkommensbonus. Das Offer bringt 100 % auf die erste Einzahlung und beschert ein zusätzliches Guthaben von bis zu 50 €. Abseits davon besteht die Möglichkeit, sich noch 100 Freispiele für den Slot Book of Dead zu sichern.

Nachfolgend verraten wir, wie die Bonus Bedingungen beim Merkur Slots Angebot aussehen.

Bonus Bedingungen

Das Willkommensangebot mit Einzahlungsoffer und Freispielen ist wie gemacht, um die Plattform unter optimalen Bedingungen näher kennen zu lernen.

Das gute Qualitätsniveau der Promotion zeigt sich nicht zuletzt bei den Bonusbedingungen, die machbar strukturiert sind.

Die Mindesteinzahlung ist mit 10 € branchenüblich, während die Eingabe eines Promo Code nicht notwendig ist. Nach Erhalt besteht die Aufgabe darin, den Bonus 35-Mal umzusetzen. Hierfür räumt Merkur Slots eine zeitliche Frist von insgesamt 30 Tagen ein.

Im Folgenden stellen wir euch die Details noch einmal in tabellarischer Form vor:

Der Merkur Slots Willkommensbonus im Überblick:

Merkur Slots Anmeldebonus Details Art Einzahlungsbonus & Freispiele Wert 100 % bis zu 50 € & 100 Freispiele Mindesteinzahlung 10 € Merkur Slots Slots Promo Code Hier klicken Umsetzung 35 x Zeitliche Verfügbarkeit 30 Tage

Brauche ich einen Merkur Slots Promo Code?

Die Eingabe eines Merkur Slots Promo Code ist nicht erforderlich. Es reicht, auf einen der Sport1-Links zu klicken und danach die Registrierung vorzunehmen.

Im Anschluss ist der Anspruch auf den Bonus gesichert. Die Gutschrift erfolgt im Anschluss an die erste Einzahlung.

Gibt es einen Merkur Slots Slots online Bonus ohne Einzahlung?

Einen Merkur Slots Bonus ohne Einzahlung bietet die Plattform derzeit nicht an. Es gibt aber immer mal wieder Promotions, bei denen es keiner Einzahlung bedarf.

Merkur Slots: Die Details zum Spielangebot

Im Merkur Online Slots erwarten dich über 900 verschiedene Spiele und das von unterschiedlichen renommierten Anbietern.

Ein Großteil des Portfolios stammt vom Glücksspielgiganten selbst. Somit kannst du angesagte Merkur Slots wie Zentaurus, El Torero oder Fruitinator ausprobieren. Auch Games von Play’n Go, Pragmatic Play, Novomatic / GreenTube oder Red Tiger zieren die Liste der Software-Provider.

Das Spielangebot umfasst Klassiker aus dem Bereich Früchte-Slots, ägyptisch angehauchte Spiele ebenso wie neue Hits. Einige besonders beliebte Merkur Slots haben wir nachfolgend aufgelistet:

Lucky Pharaoh Wild

Eye of Horus

Crystal Ball

Book of Dead

Gates of Olympus

Book of Ra

Gonzo’s Quest

El Torero

Legacy of Dead

Fruitinator

Fire Joker

Sweet Bonanza

Die Merkur Slots App

Eine nativ installierbare Merkur Slots App ist weder über den Apple App Store noch über den Google Play Store verfügbar.

Dennoch besteht die Möglichkeit, im Merkur Online Slots mobil zu spielen. Hierfür brauchst du nur die browserbasierte Web-Applikation aufzurufen. Und so funktionierts:

Bei Merkur spielen

Öffne den Browser deines Mobilgeräts</li> Gib die URL des Anbieters ein</li> Bestätige die Suche und schon öffnet sich das Anmeldeformular</li>

So gut ist die Merkur Slots App

Qualitativ überzeugt die Merkur Slots App mit einem starken Gesamtpaket. Als Spieler kannst du mobil alle Features verwenden, die auch über die Website verfügbar sind.

Somit kannst du dich registrieren, die Verifizierung meistern oder die Zahlungen abwickeln. Ebenso ist es möglich, den Kundenservice zu kontaktieren, die Promotions zu beanspruchen oder natürlich die Merkur Slots zu spielen.

Bei Merkur Slots registrieren: So funktioniert´s

Um dich bei Merkur Slots registrieren zu können, brauchst du nur wenige Schritte zu erledigen. Welche das sind, erfährst du in der nachfolgenden Anleitung:

Als erstes ist es wichtig, dass du auf einen Sport1-Link aus unseren Merkur Slots Erfahrungen klickst. Nach dem du auf die Website des Anbieters weitergeleitet wurdest, klickst du auf “Jetzt sichern. Dadurch öffnet sich das Anmeldeformular. Im nächsten Schritt kannst du mit dem Eintragen deiner personenbezogenen Daten fortfahren. Dazu gehören der Vor- und Nachname ebenso wie das Geburtsdatum oder die Anschrift. Im letzten Schritt gilt es die AGB zu bestätigen und die Registrierung in der Merkur Spielothek abzuschließen.

Merkur Slots Erfahrungen zu den Ein- und Auszahlungen

Für die Ein- und Auszahlungen bietet Merkur Slots insgesamt elf verschiedene Zahlungsmethoden an.

Dabei deckt die Plattform längst nicht nur die gängigen Wege ab. Zusätzlich zu den beliebtesten Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Sofort, Visa, Mastercard oder Paysafecard sind auch die folgenden Methoden vorhanden.

Zahlungsmethode Gebühren Dauer Mindestbetrag PayPal Keine Sofort 10 € Sofort Keine Sofort 10 € Paysafecard Keine Sofort 10 € Visa Keine Sofort 10 € Mastercard Keine Sofort 10 € Skrill Keine Sofort 10 € Neteller Keine Sofort 10 € Banküberweisung Keine 1 - 3 Werktage 10 € Paylado Keine Sofort 10 €

Hinsichtlich der Zahlungen ist noch festzuhalten, dass Merkur Slots weder Gebühren verlangt, noch auf unterschiedliche Mindesteinzahlungen setzt.

Alle Dienstleister gehen mit einer Aufladung von 10 € oder höher einher. Und abgesehen von der Banküberweisung erfolgt die Gutschrift im Konto auch unmittelbar nach der finalen Abwicklung.

Sicherheit und Lizenzierung

Merkur Slots ist ein in Deutschland bekannter Glücksspielgigant, der seit vielen Jahrzehnten auf dem Markt agiert.

Die Marke Merkur Slots verfügt seit 03.11.2023 über eine deutsche Lizenz und ist damit schon einige Jahre in der Bundesrepublik konzessioniert.

Abgesehen davon ist die Marke Merkur bekannt für seine aktiven Maßnahmen in Sachen Spielerschutz.

Diverse Sponsoring-Partnerschaften unterstreichen, dass es sich bei der Online Spielbank um eine durchweg seriöse und sichere Anlaufstelle handelt.

Kundenservice

Der Kundenservice ist nicht 24/7 erreichbar, steht aber für Anliegen an sieben Tagen der Woche zur Verfügung.

Solltest du Fragen haben oder es tritt ein Problem auf, kannst du jederzeit den Live Chat nutzen. Alternativ lassen sich Anliegen via E-Mail oder über die telefonische Hotline klären.

Vor- und Nachteile

Vorteile Nachteile Über 900 verschiedene Titel Keine native App Große Auswahl an Zahlungsmethoden Kundenservice ist via Live Chat, E-Mail und Hotline erreichbar Top-Hits wie Book of Ra, El Torero oder Lucky Lady’s Charm sind verfügbar Fairer Bonus mit Einzahlungsangebot & Freespins Online Spielbank mit deutscher Lizenz

Bewertung & Testfazit

Am Ende unserer Bewertung angelangt, möchten wir von der Sport 1 Testredaktion noch ein Resümee ziehen.

Das Merkur Online Slots überzeugt mit einem in Summe starken Gesamtpaket. Zu den größten Benefits zählen die facettenreiche Auswahl an Games, die über 900 Titel beinhaltet.

Abseits davon ist der Service mit den Zahlungen ein Qualitätsmerkmal des Anbieters. Hinzu kommen der faire Bonus für neue Spieler oder natürlich die deutsche Lizenz.

Verbesserungspotenzial gibt es beim mobilen Spielerlebnis, denn eine native App steht für den Slots-Bereich nicht zur Verfügung. Eine kostenlose Merkur Slots Registrierung können wir dennoch jederzeit bedingungslos empfehlen.

Große Beliebtheit erfährt die Online-Spielbank nicht zuletzt aufgrund des breit gefächerten Portfolios renommierter Software-Provider wie Merkur, Pragmatic Play oder GreenTube.

FAQs

Immer noch Zweifel? Sehen Sie sich unten die häufigsten Fragen an.

Welche Merkur Spielautomaten stehen zur Verfügung?

Das Portfolio an Games umfasst im Merkur Online Slots über 900 verschiedene Titel. Unter anderem kannst du angesagte Spiele wie Eye of Horus, Crystal Ball, Book of Dead, Fishin’ Frenzy, El Torero, Gates of Olympus oder Book of Ra. Auch Gonzo’s Quest, Legacy of Dead und der Top-Klassiker Fruitinator zieren die Riege der Merkur Spielautomaten.

Wie kann ich bei Merkur Slots einzahlen?

Um bei Merkur Slots einzuzahlen, kannst du aus insgesamt elf verschiedenen Zahlungsdienstleistern wählen. Das Angebot an Methoden umfasst die Kreditkarten Visa und Mastercard ebenso wie PayPal, Paysafecard, Payload oder Neteller.

Gibt es einen Merkur Slots Bonus?

Ja, als neuer Spieler startest du mit dem Neukundenpaket. Dabei besteht die Möglichkeit, 100 % Bonus bis zu 50 € zu kassieren. Obendrein winken im Rahmen der ersten Einzahlung noch 100 Freispiele.

Bietet Merkur Slots einen Bonus ohne Einzahlung an?

Nein, aktuell steht bei Merkur Slots kein Bonus ohne Einzahlung zur Verfügung. Im Online Slots warten aber immer wieder Promotions wie Freispiele, die auch ohne Einzahlung bereitstehen.

Die aktuell verfügbaren Bonusoffer in der Online Spielbank sind im unteren Bereich der Website unter dem Punkt “Promotions (Slots) ersichtlich.

Wie gut fallen die Merkur Slots Erfahrungen aus?

Das Merkur Online Slots gehört in Deutschland zu den Top-Anlaufstellen und das aus gleich mehreren Gründen. Neben dem vielfältigen Slots-Portfolio überzeugt die Plattform nach unseren Merkur Slots Erfahrungen mit dem exzellenten Kundenservice.

Auch die große Auswahl an Zahlungsmethoden ist ein Qualitätsaspekt, mit dem sich die Marke von vielen Anbietern abhebt. Allerdings gibt es auch Verbesserungsbedarf, etwa aufgrund des Fehlens einer nativen App. Unsere Sport1 Merkur Slots Erfahrungen fallen insgesamt aber sehr gut aus.

Muss ich im Merkur Online Slots Echtgeld aufladen?