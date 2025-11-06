SPORT1 Casino 06.11.2025 • 11:40 Uhr Wie gut sind Novoline Slots? Bewertung & Test zu unseren Novoline Erfahrungen mit Bonus, Spielen, Zahlungen & Service. 18+ AGB Gelten

Novoline Slots ist eine Online Spielbank, die zu den jüngeren Anbietern in Deutschland zählt. Seit August 2022 ist das Novoline Slots im Besitz der deutschen Konzession, erhalten von der GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder).

Betrieben wird die Plattform von der Novoline.de GmbH, einem Unternehmen mit Sitzen in Bingen am Rhein. Damit handelt es sich um eine der wenigen virtuellen Spielotheken, die den Firmensitz in der Bundesrepublik besitzt.

Viele Slots-Fans kennen Novoline vor allem aufgrund der vielen Spielautomaten-Hits wie Book of Ra, Sizzling Hot oder Lucky Lady’s Charm. D

In unseren Novoline Erfahrungen berichtet die Sport1-Redaktion in einer umfangreichen Überprüfung, wie sich der Anbieter schlägt - inkl. Bonus, Spielangebot, Registrierung und Infos zur Verifizierung, App, Sicherheit, Zahlungen und Kundenservice.

Novoline Bewertung 2025 Details Willkommensbonus 200 % Bonus bis 100 € ⭐Freispiele 300 Freispiele Bonus ohne Einzahlung Nein 🎰 Anzahl an Automatenspielen 500+ 🏆Beliebteste Slots Book of Ra, Columbus Deluxe, Blazing Star, Lord of the Ocean, Fruitinator, etc 🎲RTP - 📱Slots App Nein Kundenservice Live Chat, E-Mail, FAQ

Novoline Bonus für Neukunden

Neukunden beginnen ihre Erfahrungen auf der Plattform mit dem Novoline Bonus. Die Aktion beinhaltet zum einen 200 % auf die erste Einzahlung. Der maximale Betrag aus dem Angebot liegt bei 100 €.

Doch das ist nicht alles, denn obendrein winken bei Novoline Slots auch noch insgesamt 300 Freispiele. Die Gutschrift erstreckt sich dabei über jeweils 10 Spins täglich, womit ihr an jedem Tag im ersten Monat Chancen auf zusätzliche Gewinne habt.

Doch wie gut ist der Bonus auf den zweiten Blick? Können die Bedingungen aus dem Willkommensangebot ebenfalls überzeugen?

Bonus Bedingungen

Positiv aufgefallen ist uns in den Novoline Erfahrungen vor allen Dingen die geringe Mindesteinzahlung. Bereits eine Aufladung von nur 1 € genügt, um den Bonus zu aktivieren.

Um den maximalen Spielspaß zu genießen und sich in aller Ruhe mit den Novoline Slots vertraut zu machen, empfiehlt sich aber eine höhere Einzahlung.

Für den maximalen Erhalt von 100 € und den 300 Freispielen, wählt ihr bei der ersten Transaktion eine Summe von 100 € aus.

In dem Fall beginnt ihr mit insgesamt 200 € an Guthaben und bekommt jeden Tag noch 10 Freispiele gutgeschrieben. Gültig sind diese für den Kult-Slot von Novoline - Book of Ra.

Rund um das Willkommensangebot ist eine 30-malige Umsetzung zu beachten. Zu beachten ist, dass der Bonus innerhalb von 7 Tagen vollständig durchgebracht werden muss.

Und genau hier kommen wir zu einem Punkt, der innerhalb der Überprüfung zu leichten Abzügen führt. 7 Tage sind zweifelsfrei machbar, stellen aber eine gewisse Herausforderung dar.

Verglichen mit vielen Mitbewerbern (30 Tage und mehr) räumt Novoline Slots vergleichsweise wenig Zeit ein. Ansonsten ist der Bonus - vor allem aufgrund der prozentualen Höhe und überdurchschnittlich vielen Freispiele - aber eine der Stärken im Test.

Die wichtigsten Geschäftsbedingungen finden Sie auf der offiziellen Website.

Der Novoline Willkommensbonus im Überblick

Novoline Anmeldebonus Details Art: Einzahlungsangebot & Freispiele Wert: 200 % bis zu 100 € & 300 Freispiele Mindesteinzahlung: 1 € Novoline Slots Promo Code: Aufdecken Aktivierung: Registrierung & erste Einzahlung Zeitliche Verfügbarkeit: 7 Tage nach Erhalt Umsetzung: 30-Mal

Brauche ich einen Novoline Slots Promo Code?

Nein, die Eingabe eines Novoline Promo Code ist nicht erforderlich. Melde dich einfach über einen Sport1-Link im Novoline Slots an und beachte die Facts zum Erhalt des Bonus.

Bedeutet: Einfach Konto eröffnen, danach am besten die Verifizierung meistern und eine erste Einzahlung leisten. Was du bei der Registrierung beachten musst, erklären wir dir weiter unten noch genauer.

Gibt es einen Novoline Slots online Bonus ohne Einzahlung?

Aktuell bietet die Online Spielbank keinen Novoline Slots online Bonus ohne Einzahlung an. Wenn du die Plattform näher kennen lernen und dich von den Vorzügen überzeugen möchtest, empfehlen wir die Beanspruchung des Willkommensbonus.

Novoline: Die Details zum Spielangebot

Das Spielangebot gehört zweifelsfrei zu den Stärken der Plattform. Als User darfst du dich natürlich auf die vielen Novomatic/Greentube-Titel freuen. Doch damit nicht genug, arbeitet die Online Spielbank mit weiteren namhaften und aufstrebenden Entwicklern wie Merkur, Play’n Go, Pragmatic Play oder auch Bally Wulff zusammen.

Auch Software-Provider wie Gamomat oder Hölle Games zieren die Liste. Insgesamt kooperiert die virtuelle Spielothek mit über zehn unterschiedlichen Herstellern zusammen.

Verglichen mit anderen Anbietern mit deutscher Lizenz ist das noch eher wenig. Allerdings liegt das Hauptaugenmerk bei Novoline.de auch vorwiegend auf der Zusammenarbeit mit den bekanntesten Entwicklern.

Dieser Umstand wirkt sich jedoch auch auf die Anzahl der Novoline Slots aus. Mit über 500 verschiedenen Games präsentiert sich die Online Spielbank auf einem sehr guten Niveau. Im Vergleich zu den Top-Anlaufstellen in dieser Sektion (über 1000 Spiele) langt es aber dennoch nur zu einer guten Note.

Das soll jedoch keineswegs heißen, Novoline sei deshalb nicht empfehlenswert. Das Gegenteil ist der Fall. Aufgrund des Hauptaugenmerks auf die Premium-Hersteller ist Novoline Slots eine Plattform, die sich auf höchste Qualität fokussiert.

Einige der besten und populärsten Novoline Spielautomaten haben wir dir mit der folgenden Auflistung einmal übersichtlich zusammen getragen:

Book of Ra

Sizzling Hot

Dolphins Pearl

Lucky Lady’s Charm

Eye of Horus

Lord of the ocean

Cash Connection

Die Novoline App

Eine nativ installierbare Novoline App ist weder über den Apple App Store noch den Google Play Store zu finden. Somit gibt es keine Möglichkeit für Spieler, einen Novoline App Download zu nutzen.

Das ist bei vielen Online Spielbanken mit deutscher Lizenz derzeit allerdings der Fall und keine Seltenheit.

Dennoch führt es in unseren Novoline Erfahrungen zu Abzügen, da die besten Anlaufstellen in dieser Sektion eine native Lösung offerieren.

Mobil spielen kannst du bei Novoline Slots aber dennoch. Möglich ist dies über die browserbasierte Web-Applikation, welche sich über jedes Smartphone respektive Tablet öffnen lässt.

Qualitativ weiß das mobile Spielerlebnis über die App zu überzeugen und zwar optisch wie auch performancetechnisch.

Dazu sind alle Funktionen verfügbar. Somit kannst du in der Online Spielbank ein neues Konto eröffnen, Zahlungen abwickeln und den Bonus erhalten + umsetzen oder auch bei Novoline spielen.

Ebenso ist es möglich, den Kundenservice bei Fragen oder einem auftretenden Problem zu kontaktieren. Der Wechsel zwischen den Spielen erfolgt zügig, die Seiten laden schnell und auch alle weiteren Stats sind uns bei Novoline Slots mobil positiv in Erinnerung geblieben.

Bei Novoline registrieren: So funktioniert´s

Möchtest du dich bei Novoline registrieren, empfehlen wir dir die Schritte unserer folgenden Anleitung zu befolgen. Dadurch stellst du sicher, dass alles reibungslos funktioniert und du anschließend direkt bei Novoline spielen kannst.

Klicke im ersten Schritt auf einen Sport1-Link in diesen Novoline Erfahrungen Nach der Weiterleitung findest du eine orange Schaltfläche mit “Jetzt registrieren”. Hier gilt es drauf zu tappen und einen Augenblick zu warten, bis das Anmeldeformular erscheint. Jetzt gilt es die personenbezogenen Daten wie den Namen, die Adresse oder das Geburtsdatum einzugeben. Achte auf eine wahrheitsgemäße Angabe, denn nur so lässt sich das Konto anschließend verifizieren. Bestätige die AGB und schließe die Kontoeröffnung ab. Logge dich ein und meistere danach die Verifizierung. Nun kannst du Einzahlungen leisten und dir natürlich auch den Bonus sichern.

Novoline Erfahrungen zu den Ein- und Auszahlungen

Wie fallen die Novoline Erfahrungen zu den Ein- und Auszahlungen aus? Die Antwort darauf ist ein gut bis sehr gut.

Als Spieler kannst du auf der Plattform nach unserem Test insgesamt acht verschiedene Zahlungsdienstleister für die Abwicklung nutzen.

Das ist im Vergleich mit anderen Anbietern nicht exzellent, aber definitiv eine gute Auswahl. Positiv ist dahingehend zu erwähnen, dass nicht nur die klassischen Methoden wie PayPal, Visa oder Mastercard zur Verfügung stehen.

Mit Klarna, PayPal oder der Soforteinzahlung stehen auch moderne Methoden bereit. Ebenso ist es möglich, Geld via Paysafecard einzuzahlen.

Lobende Worte verdient sich die virtuelle Spielothek ansonsten aufgrund des Gebührenverzichts, der durchweg sofortigen Abwicklung und der geringen Mindestbeträge.

Alle derzeit verfügbaren Zahlungsmethoden inklusive der jeweiligen Mindestbeträge haben wir dir mit der folgenden Tabelle übersichtlich zusammen getragen:

Zahlungsmethode Gebühren Dauer Mindestbetrag Visa Keine Sofort 5 € Mastercard Keine Sofort 5 € Klarna (Sofort) Keine Sofort 5 € Paysafecard Keine Sofort 1 € NOVO PAY Keine Sofort 1 € Soforteinzahlung Keine Sofort 10 € PayPal Keine Sofort 5 € Apple Pay Keine Sofort 5 €

Sicherheit und Lizenzierung

Hinsichtlich der Sicherheit gibt es bei Novoline.de überhaupt keine Bedenken. Ganz im Gegenteil, die Plattform gehört zu den sichersten und vertrauenswürdigsten auf dem ganzen Markt.

Für Seriosität und ein 100 % legales Spielerlebnis sorgt allein schon die deutsche Lizenz der GGL. Abseits davon sorgen ein SSL-Zertifikat und das Einhalten der strengen Regularien für Vertrauenswürdigkeit.

Der Firmensitz in Deutschland und die Zusammenarbeit mit den erstklassigen Software-Providern unterstreichen, dass Novoline eine sichere Anlaufstelle ist.

Kundenservice

Hast du Fragen oder es tritt ein Problem auf, ist ein freundlicher und hilfsbereiter Kundenservice unerlässlich.

Umso besser ist es, dass Novoline beim Kundenservice auf absolutem Top-Niveau arbeitet. Als Spieler kannst du deine Anliegen entweder über Live Chat oder E-Mail klären.

Dazu gibt es einen gut strukturierten FAQ-Bereich, in dem du hilfreiche Antworten zu häufig gestellten Fragen findest. Leichte Abzüge in unseren Novoline Erfahrungen gibt es nur aufgrund des Fehlens einer telefonischen Hotline.

Die Mitarbeiter selbst sind hilfsbereit und nehmen sich mit jahrelanger Erfahrung und Expertise deiner Themen an. Verbesserungsbedarf besteht noch aufgrund der Erreichbarkeit.

Einige Mitbewerber bieten einen 24/7 erreichbaren Support an. Bei Novoline kannst du den Service an sieben Tagen in der Woche kontaktieren, allerdings sind die Mitarbeiter nicht rund um die Uhr verfügbar.

Vor- und Nachteile

Bevor wir nun zu unserem Fazit zu Novoline Slots kommen, haben wir dir erst einmal noch die wichtigsten Vor- und Nachteile übersichtlich aufbereitet:

Vorteile Nachteile Premium-Slot-Angebot Keine native App Guter Bonus mit 200 % & 300 Freispielen Support ist nicht 24/7 erreichbar; telefonische Hotline fehlt Breite Auswahl an Zahlungsmethoden Kein Bonus ohne Einzahlung Anbieter mit deutscher Lizenz 7 Tage Frist für die Umsetzung sind knapp Renommierte und vertrauenswürdige Online Spielbank Sehr gute mobile Web-Applikation

Unser Fazit

Am Ende unserer Erfahrungen zu Novoline Slots angelangt, möchten wir noch ein kurzes Resümee ziehen.

Die Plattform zählt seit Inkrafttreten des deutschen Glücksspielstaatsvertrags zu den jüngeren Anbietern. Deutschlandweit ist Novoline allerdings seit Jahrzehnten bekannt und genießt großen Zuspruch.

Unsere Bewertung insgesamt fällt sehr gut aus. Novoline online bietet die ruhmreichen Games-Klassiker wie Book of Ra, Lucky Lady’s Charm oder Sizzling Hot allesamt an.

Dazu arbeitet die virtuelle Spielothek mit einigen weiteren renommierten Software-Providern zusammen. Der Fokus liegt dabei auf Qualität höchster Güte, was sich natürlich auf die Anzahl der Hersteller ebenso wie der Breite an Spielen auswirkt.

Das Motto ist hier “Qualität statt Quantität. Mit über 500 verschiedenen Slots stehen aber viele hundert Games zur Verfügung, wodurch ein jederzeit abwechslungsreiches Spielerlebnis garantiert ist.

Positiv ist uns im Novoline Slots ansonsten die sehr gute mobile App aufgefallen. Auch der Bonus ist mit 200 % & 300 Freispielen positiv hervorzuheben.

Das die Promotion für neue Spieler nicht eines der Aushängeschilder ist, liegt einzig und allein an den vergleichsweise anspruchsvollen Bedingungen.

Verbesserungsbedarf besteht ansonsten beim Service, der keine telefonische Hotline beinhaltet und nicht 24/7 erreichbar ist. Dazu wartet Novoline Slots derzeit nicht mit einem Bonus ohne Einzahlung auf.

In Summe offeriert das Novoline Slots aber ein starkes Gesamtpaket und ist mit dem aktuellen Niveau eine bedingungslos empfehlenswerte Plattform.

FAQs

Haben Sie noch Fragen? Die Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie weiter unten.

Welche Novoline Slots stehen zur Verfügung?

Bei Novoline kannst du aus über 500 Titeln wählen. Angesagte Klassiker wie Book of Ra oder Lucky Lady’s Charm sind ebenso verfügbar wie Games anderer renommierter Entwickler.

Wie kann ich bei Novoline einzahlen?

Im Novoline Slots kannst du aus acht verschiedenen Zahlungsmethoden wählen. Kreditkarten wie Visa und Mastercard zieren die Liste ebenso wie die Paysafecard, PayPal oder Sofortüberweisung.

Gibt es einen Novoline Bonus?

Ja, ein Bonus ist ebenfalls verfügbar. Dabei kannst du dir als neuer Spieler nach der erstmaligen Registrierung 200 % bis 100 € und 300 Freispiele sichern.

Bietet Novoline einen Bonus ohne Einzahlung an?

Leider bietet die Online Spielbank aktuell keinen Bonus ohne Einzahlung an. Es gibt aber den Willkommensbonus für neue Spieler und immer wieder spannende Promotions für Bestandskunden.

Wie gut fallen die Novoline Erfahrungen aus?