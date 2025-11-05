SPORT1 Betting 05.11.2025 • 16:13 Uhr Echte Swift Spiele Erfahrungen 2025: Bonus, Spiele, App, Sicherheit & Zahlungen. Alles zum neuen deutschen Anbieter im ausführlichen Test & Bewertung. 18+ AGB gelten.

Die Welt der Online Slots wächst stetig – und mit Swift Spiele betritt ein Anbieter den deutschen Markt, der sich ambitionierte Ziele gesetzt hat. Moderne Technologie, schnelle Ladezeiten und ein klarer Fokus auf Benutzerfreundlichkeit unter deutscher Lizenz machen Swift Spiele zu einem interessanten neuen Slot-Anbieter.

In unserem umfassenden Swift Spiele Test 2025 erfährst du alles über das Swift Spiele: vom Willkommensbonus über die Spielauswahl bis hin zu Zahlungsmethoden, Sicherheit und Service. Hier unsere Swift Spiele Erfahrungen.

Swift Spiele Bewertung 2025 Details Willkommensbonus 100 % bis 100 € ⭐Freispiele 50 Freispiele Bonus ohne Einzahlung Nein 🥇Anzahl der Angebote Unterschiedlich 🎰 Anzahl an Automatenspielen 770+ 🏆Beliebteste Slots Eye of Horus, Book of Ra, Big Bass Bonanza, Book of Dead, Sweet Bonanza 🎲RTP 94 - 97,2 % 📱Slots App Nein Kundenservice E-Mail, Live Chat, FAQ

Swift Spiele Willkommensbonus für Neukunden

Wer sich bei Swift Spiele anmeldet, wird direkt mit einem Startangebot begrüßt. So hast du die Chance auf einen 100 % Bonus bis zu 100 € sowie 50 Freispiele.

Darüber hinaus gibt es auch einen VIP-Bereich mit vielen Vorteilen für Bestandskunden sowie tägliche Bonusaktionen und Turniere.

Bonusdetails im Überblick

Hier sind die wichtigsten Bonusdetails im Überblick:

100 % bis zu 100 € plus 50 Freispiele für Book of Ra Deluxe

Mindesteinzahlung: 10 €

Umsatzbedingungen: 30x / 30 Tage

Nutze den Bonus Code SWIFT

Wie bei den Slotanbietern in Deutschland gilt der Swift Spiele Willkommensbonus ausschließlich für neue Spieler. Wenn du dich zum ersten Mal registrierst, erhältst du die Möglichkeit, einen 100 % Bonus bis zu 100 € auf deine erste Einzahlung zu sichern.

Die Teilnahme ist ab einer Mindesteinzahlung von 10 € möglich. Je mehr du einzahlst, desto höher fällt natürlich auch dein Bonusguthaben aus. Ein Beispiel: Wenn du 50 € einzahlst, bekommst du insgesamt 100 € Startkapital gutgeschrieben. Darüber hinaus spendiert Swift Spiele noch 50 Freispiele. So kannst du die ersten Spins ganz ohne Risiko machen.

Um den Bonusbetrag später auszahlen zu können, musst du die Umsatzbedingungen erfüllen. Diese sehen vor, dass du den Bonus innerhalb von 30 Tagen mindestens 30-mal umsetzt. Deine Einsätze zählen dabei auf allen regulären Spielautomaten, viele Slots tragen sogar vollständig zum Umsatz bei. Einen Bonuscode brauchst du nicht – der Swift Spiele Bonus wird automatisch aktiviert, sobald deine erste Einzahlung verbucht ist.

Schritt für Schritt zum Swift Spiele Bonus

So gelangst du Schritt für Schritt von der Anmeldung zum Swift Spiele Bonus.

Klicke auf den Button Registrieren und folge den Schritten Wähle ein Einzahlungsoption Mache deine 1. Einzahlung (mind. 10 €) Nutze den Bonus Code SWIFT Erfülle die Umsatzbedingungen (30x / 30 Tage) Lasse dir den Bonus auszahlen

Tipp: Da sich der Willkommensbonus an die Höhe der ersten Einzahlung richtet, lohnt es sich, eine möglichst hohe Einzahlung zu machen.

Spielauswahl bei Swift Spiele

Die Spielauswahl ist natürlich ein wichtiger Faktor in unserem Swift Spiele Test. Hier hast du die Wahl aus über 1000 verschiedenen Slot- und Automatenspielen. Das Angebot reicht von klassischen Automaten über moderne Video Slots bis.

Möglich machen dies renommierte Entwicklerstudios wie Greentube, Pragmatic Play, Play’n GO, Yggdrasil, Gamomat und Push Gaming. Die Branchenriesen sorgen für eine bunte Mischung aus Klassikern, Neuheiten und exklusiven Eigenproduktionen.

Software-Anbieter im Überblick

Hier findest du eine Auswahl der renommiertesten Software-Anbieter samt der beliebtesten Spiele im Überblick.

Anbieter Beliebte Spiele Besonderheiten Play’n GO Book of Dead, Reactoonz, Fire Joker Stabile Performance, klare Grafik, Klassiker Pragmatic Play Gates of Olympus, Sugar Rush Hohe Volatilität, Multiplikatoren, starke Bonusrunden Greentube / Novomatic Book of Ra Deluxe, Lucky Lady’s Charm Legendäre Automatenspiele mit Kultstatus Yggdrasil Gaming Vikings Go Berzerk, Raptor Doublemax 3D-Grafik und innovative Features Push Gaming Jammin’ Jars, Money Train 3 Kreative Mechaniken, Megaways & Bonuskäufe

Ein Blick in die Spielauswahl zeigt schnell: Swift Spiele online setzt auf Übersichtlichkeit statt Überfrachtung. Anstatt einer Vielzahl komplizierter Kategorien findest du hier zwei klar strukturierte Bereiche – „Beliebte Spiele“ und „Neue Spiele“. Diese einfache Aufteilung macht es besonders leicht, direkt die gefragtesten oder aktuellsten Titel zu entdecken, ohne lange suchen zu müssen.

Beliebte Slots bei Swift Spiele

In der Rubrik „Beliebte Spiele“ warten bekannte Klassiker, die bei den Spielern schon seit Jahren hoch im Kurs stehen. Dazu zählen unter anderem Book of Ra Deluxe, Eye of Horus, Ramses Book, Fruitinator oder Lucky Lady’s Charm Deluxe – allesamt Slots, die durch ihren hohen Wiedererkennungswert und klassische Mechaniken überzeugen.

Neue Spiele bei Swift Spiele

Unter „Neue Spiele“ findest du dagegen die aktuellsten Veröffentlichungen aus der Welt der Online-Slots. Hier erscheinen regelmäßig frische Titel wie Rise of Olympus 100, Money Train 4, Book of Juno oder Sweet Bonanza 1000. Viele dieser neuen Slots bieten moderne Features wie Megaways, Bonuskäufe oder innovative Freispielrunden und sorgen damit für Abwechslung im Spielalltag. Da Swift Spiele auf eine breite Auswahl an verschiedenen Spieleanbieter setzt, findest du fast täglich Neuerscheinungen im Automatenbereich.

Die bekanntesten Provider im Swift Spiele Test+

Wir haben in unserem Swift Spiele Test natürlich auch die Software-Anbieter unter die Lupe genommen. Hier arbeitet Swift mit den renommiertesten Anbietern zusammen.

Greentube

Als Tochterunternehmen von Novomatic steht Greentube für echte Klassiker der Automatentradition. Spiele wie Book of Ra Deluxe, Sizzling Hot Deluxe oder Lucky Lady’s Charm sind absolute Dauerbrenner. Greentube punktet mit nostalgischem Design, stabiler Performance und fairen RTP-Werten zwischen 95 % und 96 %.

Pragmatic Play

Der Provider überzeugt durch moderne Mechaniken, satte Grafiken und hohe Varianz. Titel wie Gates of Olympus, Sugar Rush und The Dog House zählen zu den Publikumslieblingen. In unseren Swift Spiele Erfahrungen fiel besonders die schnelle Ladezeit dieser Slots positiv auf – perfekt für mobiles Spielen.

Play’n GO

Der schwedische Hersteller steht für kreative Spielideen und klare Strukturen. Neben dem Welthit Book of Dead findest du hier Spiele wie Reactoonz, Legacy of Egypt oder Moon Princess. Viele Play’n GO-Spiele sind ideal für Bonusumsetzungen, da sie häufig mittlere Varianz bieten.

Yggdrasil

Yggdrasil bringt 3D-Grafik, Storytelling und Feature-Vielfalt zusammen. Slots wie Vikings Go Berzerk, Raptor Doublemax oder Valley of the Gods zeigen, dass sich Innovation und Spannung hervorragend verbinden lassen.

Gamomat & Push Gaming

Beide Studios sind bei deutschen Spielern sehr beliebt. Gamomat bietet traditionelle Spielautomaten mit einfachen Regeln und hohem Unterhaltungswert. Push Gaming liefert hingegen moderne Mechaniken mit Features wie Cluster Pays und Freispielketten.

Mobil Spielen auch ohne Swift Spiele App

Für viele User sind Slots und Automatenspiele die perfekte Beschäftigung für zwischendurch – ob auf Reisen oder in der Pause. Deshalb wird das Mobile Gaming auch bei Swift Spiele großgeschrieben. Dank der HTML5-Programmierung ist die Webseite für mobilgeräte optimiert. Das bedeutet, dass du nicht extra eine Swift Spiele App herunterladen musst, sondern, sondern direkte im Browser deines Smartphones oder Tablets spielen kannst.

Vorteile von Swift Spiele im Mobilformat

Kein Download der App erforderlich

Optimierung auf mobile Nutzung

Volles Spielangebot und alle Features

Übersichtlicher Aufbau

Schnelle Ladezeiten

Ob du nun ein Android-, iOS- oder Windows-Gerät nutzt – du kannst jederzeit nahtlos weiterspielen. Alle Spiele passen sich automatisch der Bildschirmgröße an. Unsere Swift Spiele Erfahrungen zeigen: Die mobile Version steht der Desktop-Variante in nichts nach. Im Gegenteil, viele Slots laufen sogar flüssiger auf modernen Smartphones als auf älteren Laptops.

Die Swift Spiele Registrierung: Schritt für Schritt erklärt

Wenn du bei Swift Spiele spielen willst, musst du dich zunächst anmelden bzw. registrieren. Der Anmeldeprozess ist schnell und unkompliziert abgewickelt. Wir zeigen dir, wie du Schritt für Schritt zur Anmeldung gelangst.

Klicke auf den Registrieren Button Gebe deine persönlichen Daten an Lege Benutzername und Passwort fest Bestätige AGB und Alter Bestätigungsmail öffnen und Verifizierung abschließen

Schon kann es losgehen. Mache deine erste Einzahlung, qualifiziere dich für den Willkommensbonus und mache deine ersten Spins bei Swift Spiele.

Zahlungsmethoden bei Swift Spiele

Swift Spiele bietet eine solide Auswahl an sicheren und gebührenfreien Zahlungsmethoden, die speziell auf den deutschen Markt ausgerichtet sind. Dazu gehören auch Klassiker wie PayPal oder Klarna.

Swift Spiele Einzahlungen

Methode Mindesteinzahlung Gebühr Bearbeitungszeit PayPal 10 € keine Sofort Klarna / Sofortüberweisung 10 € keine Sofort VISA / Mastercard 10 € keine Sofort Paysafecard 10 € keine Sofort Giropay 10 € keine Sofort Banküberweisung 10 € keine 1-3 Tage

Schritt für Schritt zur ersten Einzahlung

Melde dich in deinem Konto an.

Klicke auf „Einzahlen“.

Wähle eine Zahlungsmethode.

Zahle mind. 10 € ein und bestätige die Transaktion

Das Guthaben steht unmittelbar nach der Transaktion zur Verfügung.

Swift Spiele Auszahlungen

Auszahlungen erfolgen über die gleiche Methode, mit der du eingezahlt hast – sofern möglich. Andernfalls nutzt Swift Spiele die klassische Banküberweisung.

Bearbeitungszeit: 1–3 Werktage

Mindestbetrag: 20 €

Identitätsprüfung erforderlich (KYC)

Sicherheit und Lizenz bei Swift Spiele

Trotz Sitz in Malta arbeitet Swift Spiele als Mitglied der Whitelist mit einer offiziellen deutschen Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Damit ist das Angebot zu 100 % legal und entspricht allen Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrags. Hier kannst du dir also sicher sein, dass alles seriös und sicher abläuft.

Qualitätsmerkmale im Überblick:

SSL-Verschlüsselung nach aktuellem Standard

DSGVO-konformer Datenschutz

Geprüfte Zufallszahlengeneratoren (RNGs)

Strenge Einzahlungs- und Einsatzlimits

OASIS-Anbindung zur Spielsuchtprävention

Diese Maßnahmen garantieren, dass dein Spielerlebnis bei Swift Spiele nicht nur unterhaltsam, sondern auch sicher und seriös abläuft.

Swift Spiele Kundenservice Bewertung

Ein zuverlässiger Kundendienst ist entscheidend für die Bewertung eines Anbieters. Und auch hier überzeugt Swift Spiele mit verschiedenen Optionen, den Support zu erreichen.

Du kannst dein Anliegen rund um die per E-Mail mitteilen. Dank schnellstmöglicher Bearbeitung erhältst du für gewöhnlich nnerhalb von 24 Stunden eine Antwort.

Zudem kannst du täglich von 8:00 bis 0:00 Uhr per Live Chat direkt mit einem Support-Mitarbeiter in Kontakt treten.

Darüber hinaus bietet Merkur Slots eine Rückruf-Option zwischen 9:00 und 23:00 Uhr an.

E-Mail: schnelle Bearbeitung innerhalb von 24 h

Live Chat: täglich von 8:00 bis 0:00 Uhr, direkter Kontakt mit Support

Telefon: täglich von 9:00 bis 23:00 Uhr, Rückruf-Option

Unsere Testanfragen wurden im Durchschnitt innerhalb von 10 Minuten im Live Chat beantwortet. Die Mitarbeiter sind freundlich, deutschsprachig und fachkundig. Zudem bietet Swift Spiele eine FAQ-Rubrik, die viele Standardfragen direkt abdeckt – von Bonusregeln bis zur Kontoverifizierung.

Swift Spiele Vor- und Nachteile

Wir haben uns ausgiebig mit Swift Spiele beschäftigt und den Anbieter auf Herz und Nieren geprüft. Hervorzuheben sind unter anderem das umfangreiche Spielangebot, die Optimierun auf Mobile Nutzung sowie der schnelle und kompente Support.

Da der Anbieter mit einer deutschen Lizenz arbeitet, kannst du darauf vertrauen, dass alles sicher und transparent abläuft. Auf der anderen Seite wirkt sich dies aber unter anderem auch auf das eingeschränkte Bonusprogramm aus. Etwas mehr Spiele-Kategorien wären sicher auch wünschenswert gewesen.

Vorteile:

GGL-Lizenz: 100 % sicher und legal

große Spielauswahl

faire Bonus- und Umsatzbedinungen

schneller, kompetenter Support

FAQ-Bereich

unkompliziertes Mobile Gaming

Nachteile:

zu wenig Kategorien

gesetzliche Limits

FAQ – Häufige Fragen zu Swift Spiele

Abschließend findest du noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Ist Swift Spiele in Deutschland legal?

Ja. Swift Spiele besitzt eine gültige Lizenz der GGL und erfüllt sämtliche gesetzlichen Anforderungen.

Gibt es einen Willkommensbonus?

Ja, neue Spieler erhalten 100 % bis zu 100 € sowie 50 Freispiele. Mindesteinzahlung: 10 €.

Welche Spiele gibt es bei Swift Spiele?

Über 1.000 Slots von Top-Providern wie Greentube, Play’n GO, Pragmatic Play und Yggdrasil.

Kann man Swift Spiele auch mobil nutzen?

Ja. Eine eigene App ist nicht nötig – die mobile Browserversion funktioniert auf allen Geräten.

Welche Zahlungsmethoden sind verfügbar?

Unter anderem PayPal, Klarna, VISA, Mastercard, Paysafecard und Giropay – alle ohne Gebühren.

Wie sicher ist Swift Spiele?