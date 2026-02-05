Knightslots Erfahrungen 2026

SPORT1 iGaming 05.02.2026 • 11:13 Uhr KnightSlots Erfahrungen: Wie gut sind Bonus, Slots, Mobile Nutzung und Support wirklich? Alle Infos zum Anbieter. 18+ AGB Gelte

Alles zu unseren KnightSlots Erfahrungen gibt es in diesem umfassenden Test. KnightSlots wird von der maltesischen Firma SkillOnNet Ltd. betrieben und gehört noch zu den neueren Online Casinos. Die Online Spielothek ist seit Ende 2022 im Besitz der deutschen Glücksspiellizenz und bietet über 2000 Slot.

KnightSlots Bewertung 2026 Details Willkommensbonus 100% Einzahlungsbonus bis 100€ ⭐Freispiele 50 Freispiele Bonus ohne Einzahlung Nein 🥇Anzahl der Angebote 4 🎰 Anzahl an Automatenspielen 2000+ 🏆Beliebteste Slots Book of Ra, Eye of Horus, Legacy of Dead 🎲RTP 96% 📱Slots App Nein Kundenservice E-Mail, Live-Chat, FAQ

KnightSlots Bonus und Aktionen

KnightSlots bietet derzeit für neue Kunden ein gutes Willkommensangebot, das den Einstieg bei dem Online Casino erleichtert.

Dabei handelt es sich um einen klassischen Einzahlungsbonus: Auf deine erste Einzahlung ab 10€ erhältst du einen 100% Bonus bis maximal 100€.

Das bedeutet konkret:

Zahlst du 100€ ein, startest du mit insgesamt 200€ Guthaben.

Auch kleinere Beträge werden verdoppelt, solange du mindestens 10€ einzahlst.

Zusätzlich zum Bonusguthaben bekommst du noch 50 Freispiele oben drauf. Einen KnightSlots Promo Code musst du dafür nicht eingeben – das Angebot wird automatisch aktiviert, wenn du die Bedingungen erfüllst.

Nach der Gutschrift des Bonus hast du 30 Tage Zeit, um das Angebot zu nutzen. Um die Promotion zu erhalten, musst du dich über einen unserer Links registrieren und anschließend die Mindesteinzahlung von 10€ leisten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So sicherst du dir den KnightSlots Bonus

Damit es garantiert mit dem KnightSlots Bonus klappt, folge am besten unserer Schritt-für-Schritt Anleitung.

Link aus diesem Knightslots-Testbericht aufrufen. Öffne die KnightSlots-Seite über einen unserer Links. Nur so wird das Willkommensangebot korrekt deinem neuen Konto zugeordnet. Konto bei KnightSlots erstellen:

Klicke auf den roten Button „Jetzt anmelden“. Trage deine persönlichen Daten ein. Bestätige deine Registrierung. Verifiziere deine Identität

Einzahlungsmethode wählen. Gehe nach der Registrierung und Verifizierung in den Kassenbereich und wähle eine der verfügbaren Zahlungsmethoden aus.

Mindesteinzahlung tätigen Gib den gewünschten Betrag ein – mindestens jedoch 10€. Bestätige die Einzahlung.

Bonusguthaben und Freispiele erhalten: Nach erfolgreicher Einzahlung sollte dein Guthaben um 100% aufgestockt sein (bis maximal 100€ Bonus) und dir 50 Freispiele gutgeschrieben werden.

KnightSlots Bonus Bedingungen

Nachdem dein Bonus und die Freispiele gutgeschrieben wurden, gehts darum die Umsatzbedingungen zu erfüllen.

Für die Erfüllung der Bonusbedingungen hast du 30 Tage ab der Gutschrift Zeit. In dieser Zeit müssen der Einzahlungs- und Bonusbetrag mindestens 30 Mal umgesetzt werden.

Die Gewinne aus den Freispielen müssen hingegen 60 mal umgesetzt werden, was durchaus herausfordernd sein kann. Auch hierfür hast du allerdings 30 Tage Zeit.

Sobald die Umsatzbedingungen erfüllt sind, ist eine Auszahlung des Bonusguthaben möglich.

Knightslots Bonus ohne Einzahlung

Derzeit wird kein KnightSlots Bonus ohne Einzahlung angeboten. Um den Bonus in Anspruch zu nehmen, ist eine Einzahlung von mindestens 10€ erforderlich.

Auf einen Knightslots Bonus ohne Einzahlung müsst ihr daher aktuell verzichten.

KnightSlots Aktionen für Bestandskunden

Neben Aktionen für Neukunden hat KnightSlots auch gute Promos für Bestandskunden im Angebot.

In der VIP-Lounge können sich treue Spieler bei KnightSlots sechs verschiedene VIP-Ebenen (Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und Roter Diamant) erspielen, die entsprechende Vorteile mit sich bringen.

So profitieren auch treue Bestandskunden immer wieder von guten KnightSlots Aktionen über die VIP-Lounge.

Darüber hinaus gibt es bei der Online Spielothek oft Angebote des Tages sowie exklusive Turniere für Bestandskunden.

Review: Slot bei KnightSlots

KnightSlots präsentiert sich mit einer großen Auswahl an Slots, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Slot-Fans ansprechen.

Das Casino setzt dabei auf eine klare Struktur und übersichtliche Kategorien, sodass du schnell genau die Spiele findest, die deinen Geschmack treffen.

Bei unserem KnightSlots Test waren über 2000 Slot verfügbar, sodass alle Spielfans auf ihre Kosten kommen sollten.

Mit einer Suchleiste hast du die Möglichkeit direkt nach deinem Lieblingstitel zu suchen. Nach der Suchleiste findest du zudem die beliebtesten und die neuesten Slots in zwei Kategorien aufgeführt.

Software-Provider & wichtige Entwickler

KnightSlots arbeitet mit einer Reihe namhafter Hersteller zusammen, die alle für ihre hochwertigen, in Deutschland zugelassenen Slot bekannt sind. Dazu gehören beispielsweise:

Greentube – Klassiker wie Book of Ra deluxe, Lucky Lady’s Charm deluxe

Push Gaming – moderne, dynamische Slots wie Razor Shark

Yggdrasil – innovative Grafik und starke Mechaniken, z. B. Vikings Go Berzerk

Diese Provider stehen für hohe technische Qualität, faire Spielmechaniken und ein abwechslungsreiches Spielerlebnis.

Slot: Beliebte Titel bei KnightSlots

Zu den besonders gefragten Spielen gehören unter anderem:

Book of Ra deluxe – der Kult-Klassiker unter den Bücher-Slots

Razor Shark – bekannt für Spannung, Mystery Stacks und Bonus-Action

Vikings Go Berzerk – ein optisch beeindruckender Abenteuer-Slot

Mit dieser Mischung aus modernen Hits, klassischen Themen und innovativen Neuentwicklungen bietet KnightSlots ein vielseitiges Slot-Erlebnis, das speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten ist.

KnightSlots App: Mobile Online Spielothek

Heutzutage wollen Spielfans auch unterwegs nicht auf ihre Lieblingslots verzichten, weswegen Casino Apps immer wichtiger werden.

Eine native mobile App zum Herunterladen gibt es bei KnightSlots derzeit zwar nicht, das bedeutet jedoch keineswegs, dass du unterwegs auf deine Slots verzichten musst – im Gegenteil.

Statt einer nativen mobilen App setzt die Online Spielothek auf eine moderne, vollständig mobil optimierte Webseite, die sich wie eine praktische Web-App nutzen lässt.

Dank dieser Lösung kannst du KnightSlots direkt im Browser deines Smartphones oder Tablets öffnen – ganz egal, ob du ein Android- oder iOS-Gerät nutzt.

Die Seite passt sich automatisch dem kleineren Bildschirm an und bietet dir dieselbe Benutzerfreundlichkeit wie auf dem Desktop.

Was die KnightSlots App bietet:

Voller Zugriff auf das gesamte Slot-Angebot

Einzahlungen & Auszahlungen direkt über den mobilen Browser

Bonusangebote, inklusive Willkommensbonus, problemlos mobil nutzbar

Schnelle Ladezeiten, intuitive Navigation und klare Menüführung

Funktioniert ohne Download – einfach öffnen und losspielen

Die optimierte Webseite sorgt dafür, dass sich die mobile Nutzung wie eine echte App anfühlt. Symbole, Buttons und Spiele passen sich übersichtlich deinem Endgerät an, sodass du jederzeit bequem Slots starten oder dein Konto verwalten kannst.

KnightSlots Test: So klappt die Registrierung

Die Registrierung bei KnightSlots ist schnell, unkompliziert und gut strukturiert. In nur wenigen Schritten kannst du dich anmelden und sofort auf die Slot zugreifen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur KnightSlots Registrierung

Die folgenden Schritte zeigen dir genau, wie du dein Konto erstellst:

KnightSlots Webseite über unseren Link aufrufen. Besuche KnightSlots über den bereitgestellten Sport1-Link, damit Bonus und Aktionen korrekt deinem neuen Konto zugeordnet werden. Auf „Jetzt anmelden“ klicken. Oben links auf der Startseite findest du den roten Button „Jetzt anmelden“. Durch einen Klick öffnet sich das Anmeldeformular. Persönliche Daten eingeben. Trage nun die erforderlichen Angaben ein, darunter. Diese Daten sind notwendig, um dein Konto zu erstellen und später Auszahlungen zu ermöglichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptierenSetze die entsprechenden Häkchen, um die AGB, Datenschutzrichtlinien und die Bestätigung deiner Volljährigkeit zu akzeptieren. Konto aktivieren. Nach dem Absenden erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail. Öffne die Mail und klicke auf den Aktivierungslink, um dein Konto freizuschalten.

KnightSlots Verifizierung

Damit du dein Spielerkonto dann schließlich in vollem Umfang nutzen kannst, ist die Verifizierung erforderlich. Diese ist seit Inkrafttreten des deutschen Glücksspielstaatsvertrages zwingend notwendig und muss innerhalb von 72 Stunden durchgeführt werden.

Um deine Identität zu verifizieren, musst du lediglich die benötigten Dokumente hochladen:

Nach dem KnightSlots Login wechselst du dazu ins Seitenmenü, öffnest den „Persönlichen Bereich“und wählst anschließend die Option „Dokumente hochladen“ aus.

Dort kannst du über ein Dropdown-Menü das entsprechende Ausweisdokument auswählen und die Dateien direkt hochladen. Nach unseren KnightSlots Erfahrungen ist dieser Vorgang meist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen.

Im Anschluss prüft das Supportteam deine Unterlagen. Die Bestätigung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden.

Sobald die Verifizierung erfolgreich abgeschlossen ist, kannst du alle Funktionen deines Kontos vollständig nutzen.

KnightSlots Zahlungsmethoden

KnightSlots stellt deutschen Spielern eine Auswahl an zuverlässigen, sicheren und gesetzeskonformen Zahlungsmethoden zur Verfügung. Einzahlungen erfolgen in der Regel sofort und sind meist gebührenfrei, sodass du direkt mit dem Spiel starten kannst.

KnightSlots Einzahlungen

Für deine Einzahlungen kannst du bei der Online Spielothek zwischen derzeit sechs verschiedenen Methoden wählen. Zwar bietet KnightSlots die beliebtesten Zahlungsoptionen an, die Auswahl könnte aber insgesamt sicherlich noch größer sein.

Derzeit sind diese KnightSlots Einzahlungen Möglichkeiten verfügbar:

Apple Pay

Klarna

Mastercard

PayPal

Paysafe

VISA

Die Mindesteinzahlung liegt bei 10€. Dabei sind alle Einzahlungen kostenfrei und werden sofort gutgeschrieben.

So tätigst du eine Einzahlung – Schritt für Schritt

Im KnightSlots Konto anmelden. Logge dich in dein Spielerkonto ein und öffne den Kassenbereich. „Einzahlen“ auswählen. Wähle die gewünschte Zahlungsart aus der Liste aus. Betrag festlegen. Gib deinen Wunschbetrag ein (mindestens 10€). Einzahlung bestätigen. Folge den Anweisungen des Zahlungsdienstleisters und schließe die Transaktion ab.

In Deutschland gilt ein gesetzliches Einzahlungslimit von maximal 1.000€ pro Monat, das von lizenzierten Online Spielotheken zwingend eingehalten werden muss.

KnightSlots Auszahlungen

Für deine Auszahlungen kannst du nach unseren KnightSlots Erfahrungen die gleichen Methoden nutzen wie auch bei der Einzahlung. Dazu ist allerdings auch die Auszahlung via Banküberweisung möglich.

Beachte allerdings, dass Auszahlungen bei der Online Spielothek erst möglich sind, wenn das Spielerkonto erfolgreich verifiziert wurde.

In unserem Test wurden die Auszahlungen von KnightSlots zügig bearbeitet, zudem waren sie stets kostenfrei.

Knightslots-Testbericht: Lizenz und Sicherheit

KnightSlots ist im Besitz einer gültigen deutschen Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Diese wurde der Online Spielothek am 29.12.2022 erstmals erteilt.

Somit erfüllt KnightSlots die Anforderungen des deutschen Glücksspielstaatsvertrag und ist legal für Spieler in Deutschland tätig.

Technisch schützt KnightSlots deine Daten und Transaktionen mithilfe einer SSL-Verschlüsselung, was dafür sorgt, dass persönliche Informationen und Zahlungsdetails sicher übertragen werden.

Auch der Spielerschutz wird großgeschrieben: Altersverifikation, Einzahlungslimits, Ausschlussmöglichkeiten und Verhaltenserkennung sind Teil des Sicherheits- und Lizenzrahmens.

Kurz gesagt: Mit KnightSlots bekommst du eine seriöse Online Spielothek, die in Deutschland lizenziert ist und deine Sicherheit ernst nimmt.

KnightSlots Kundenservice im Test

KnightSlots bietet deutschen Spielern verschiedene Möglichkeiten, bei Fragen oder Problemen den Kundenservice zu kontaktieren. Die wichtigsten Kontaktwege sind klar strukturiert und einfach erreichbar:

E-Mail-Support

Live-Chat (nur für eingeloggte, registrierte Nutzer)

Die Mitarbeiter stehen an sieben Tagen der Woche zur Verfügung und überzeugen durch zuvorkommendes Auftreten und schnelle Reaktionszeiten. Anliegen werden in der Regel zügig und zuverlässig geklärt.

Allerdings gibt es auch kleine Einschränkungen: Der Live-Chat ist ausschließlich für bereits registrierte Nutzer verfügbar.

Das bedeutet, dass neue Interessenten vor der Registrierung keine Möglichkeit haben, spontan Fragen im Echtzeit-Chat zu klären – ein Nachteil gegenüber einigen Mitbewerbern, die den Chat auch für Gäste freischalten.

Häufig gestellte Fragen sind allerdings in einem gut strukturierten FAQ-Bereich zusammengefasst. Dadurch können viele Anliegen oft schon direkt geklärt werden.

KnightSlots Erfahrungen: Fazit zu unserem Test

In unserem Knightslots-Testbericht zeigte sich das Casino insgesamt als seriöse, in Deutschland lizenzierte Online-Spielothek mit attraktivem Bonusangebot und großem Slot-Portfolio.

Es weist jedoch auch einige Schwächen wie eine geringe Auswahl an Zahlungsmethoden und begrenzte Support-Möglichkeiten auf. Dazu wäre auch ein Knightslots Bonus ohne Einzahlung wünschenswert.

Vorteile

Deutsche Lizenz der GGL

Guter Willkommensbonus mit 100 % bis 100 € plus 50 Freispiele

Regelmäßige Aktionen für Bestandskunden

Über 2.000 Slots von renommierten und modernen Software-Providern

Nachteile

Überschaubare Anzahl an Zahlungsmethoden

Keine telefonische Hotline im Kundenservice

Kein Knightslots Bonus ohne Einzahlung

Insgesamt waren unsere KnightSlots Erfahrungen durchweg gut. Die Online Spielothek bietet zweifelsohne ein überzeugendes Gesamtpaket für Slot-Fans, sodass sich die Registrierung durchaus lohnen kann.

FAQ zu unserem Knightslots-Testbericht

Wir haben die Online Spielothek KnightSlots für euch genau unter die Lupe genommen und unsere KnightSlots Erfahrungen in unserem umfassenden Test für euch zusammengefasst.

Die Antworten auf die häufigsten Fragen findet ihr hier nochmal kurz und kompakt:

Ist KnightSlots seriös?

KnightSlots ist im Besitz einer deutschen Glücksspiellizenz. Damit ist die Online Spielothek als absolut sicher und seriös einzustufen.

Gibt es einen Knightslots Bonus ohne Einzahlung?

Derzeit gibt es keinen Knightslots Bonus ohne Einzahlung. Für den aktuellen Neukundenbonus ist eine Mindesteinzahlung von 10€ erforderlich.

Benötige ich einen KnightSlots Bonus Code?

Nein, ein KnightSlots Bonus Code wird für den Casino Bonus nicht benötigt. Das Willkommenspaket mit dem 100% Einzahlungsbonus und 50 Freispiele wird dir automatisch gutgeschrieben.

Gibt es eine KnightSlots App?

Nein, KnightSlots hat keine native App zum Download. Stattdessen ist die Webseite beim Abruf mit dem Smartphone oder Tablet automatisch mobiloptimiert. Es stehen dir so weiterhin alle Funktionen und Slot zur Verfügung, sodass du auch von unterwegs auf nichts verzichten musst.