SPORT1 iGaming 13.03.2026 • 15:32 Uhr Lies unsere Wanted Dead or a Wild Erfahrungen. Entdecke alles über RTP, Bonus-Features und legale deutsche Anbieter für diesen Top-Western-Slot. 18+ | AGB gelten

Willkommen zu unserem ausführlichen Testbericht über einen der faszinierendsten modernen Spielautomaten auf dem Markt. Während man in einer Sizzling Hot Deluxe Slot Review oft auf klassische, nostalgische Früchte-Themen stößt, führt uns Wanted Dead or a Wild tief in einen actiongeladenen und düsteren Wilden Westen.

Der im Jahr 2021 von Hacksaw Gaming veröffentlichte Titel bietet den Spielern ein völlig anderes, raues Universum, das von furchtlosen Banditen, nächtlichen Duellen und spektakulären Raubüberfällen geprägt ist. Die packende Hintergrundgeschichte und das innovative Design vermitteln einen hervorragenden ersten Eindruck, der weit über Standard-Automaten hinausgeht.

Die genannten Betreiber sind zugelassene deutsche Anbieter virtueller Slots und grenzen sich nach nationalem Recht klar von ‚Online-Casinos‘ ab.

📋 Slot-Überblick: Wanted Dead or a Wild Fakten

Metrik Detail Entwickler Hacksaw Gaming Erscheinungsdatum September 2021 Auszahlungsquote (RTP) ca. 96,38 % (Standardwert) Volatilität Hoch Anzahl der Walzen und Reihen 5 Walzen, 5 Reihen (5x5 Raster) Gewinnlinien 15 feste Gewinnlinien Maximaler Gewinn 12.500x des Einsatzes Einsatzlimit in Deutschland 1,00 € pro Spin

🌟 Thema und Atmosphäre

Das spannende Thema des Wanted Dead or a Wild Slot entführt dich in eine unbarmherzige, blutrote Western-Landschaft. Im Gegensatz zu den oft klischeehaft hellen Wüsten präsentiert das Spiel eine schaurige, dichte Atmosphäre mit toten Bäumen und einem markanten, blutroten Sonnenuntergang im Hintergrund. Die grafische Umsetzung ist meisterhaft und erinnert an die Ästhetik eines düsteren Comic-Buchs. Gepaart wird dieses visuelle Erlebnis mit einem melancholischen, aber dennoch extrem spannungsgeladenen Western-Soundtrack, der jeden Dreh akustisch perfekt untermalt. Diese fesselnde Kombination aus Bild und Ton sorgt für absolute Immersion.

⚙️ Gameplay und besondere Merkmale

In diesem Abschnitt beleuchten wir die Spielmechanik im Detail. Wir zeigen dir, wie eine typische Partie abläuft und welche spannenden Besonderheiten und Mechaniken du bei diesem Slot erwarten kannst.

Der grundlegende Spielablauf

Das Gameplay von Wanted Dead or a Wild findet auf einem modernen 5x5-Raster statt. Um einen Gewinn zu erzielen, musst du mindestens drei übereinstimmende Symbole auf einer der 15 fest vorgegebenen Gewinnlinien landen. Eine Partie beginnt ganz simpel: Sobald du deinen Einsatz festgelegt und die Walzen in Bewegung gesetzt hast, läuft die Runde vollautomatisch ab. Dank der übersichtlichen Struktur ist der Ablauf sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Slot-Fans sofort verständlich.

Spannende Bonus-Funktionen

Die wahren Highlights des Spiels sind seine spektakulären Bonus-Features. Es gibt gleich drei verschiedene Bonusrunden, die das Erlebnis einzigartig machen: Bei „The Great Train Robbery“ bleiben alle Wild-Symbole auf den Walzen kleben. „Duel at Dawn“ überrascht mit speziellen VS-Symbolen, die sich über die ganze Walze ausdehnen und Multiplikatoren bringen. Die legendäre „Dead Man’s Hand“ ist eine zweistufige Bonusrunde, bei der man zuerst Wilds und Multiplikatoren sammelt, um sie dann im Showdown anzuwenden.

⚖️ Rechtliche Hinweise zum Spielen an Spielautomaten

Wenn du Wanted Dead or a Wild bei einem legalen und lizenzierten deutschen Anbieter spielst, gelten aufgrund des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV 2021) strikte gesetzliche Vorschriften. So greift insbesondere die 5-Sekunden-Regel, die eine feste Zwangspause zwischen den einzelnen Spielrunden vorschreibt. Zudem ist der maximale Einsatz zum Spielerschutz strikt auf 1,00 € pro Spin limitiert.

Die Auszahlungsquote (RTP) im Detail

Die Auszahlungsquote, häufig als RTP (Return to Player) bezeichnet, ist ein prozentualer Wert, der angibt, welcher Anteil aller getätigten Einsätze theoretisch und langfristig wieder an die Spieler als Gewinn ausgeschüttet wird. Ein höherer RTP-Wert bedeutet statistisch gesehen bessere Chancen für den Nutzer. Bei der Standardversion von Wanted Dead or a Wild liegt die RTP bei hervorragenden 96,38 %. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Wert auf dem regulierten deutschen Markt durch die Glücksspielsteuer oft etwas nach unten korrigiert wird (meist auf ca. 88 % bis 90 %). Dich interessieren aalle Online Slots? Dann schau dir auch unseren Vergleich an.

🎰 Wo kann man Wanted Dead or a Wild spielen? Hier ist unsere Auswahl.

Wenn du nun selbst in den Wilden Westen eintauchen und dein Glück auf die Probe stellen möchtest, fragst du dich sicherlich, welcher Anbieter die besten Konditionen bietet. Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir eine übersichtliche Auswahl der vertrauenswürdigsten Plattformen für dich zusammengestellt.

🧩 Zusammenfassung, Interesse und Zugänglichkeit

Zusammenfassend bietet Wanted Dead or a Wild ein unvergleichliches und actionreiches Spielerlebnis. Für die Spieler ist dieser Titel besonders interessant, da er mit seiner enorm hohen Volatilität und einem maximalen Gewinnpotenzial vom 12.500-fachen des Einsatzes für puren Nervenkitzel sorgt. Die hervorragende Spielbarkeit auf mobilen Geräten und die packenden Bonusrunden sind entscheidende Vorteile. Gleichzeitig erfüllt der Slot alle Vorgaben der deutschen Gesetzgebung, was den Spielern eine legale, sichere und faire Nutzung garantiert. Ein absolutes Muss für jeden Slot-Enthusiasten.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist die Auszahlungsquote (RTP) von Wanted Dead or a Wild und warum unterscheidet sie sich manchmal?

Die theoretische RTP dieses Spiels liegt bei 96,38 %. Dieser Wert kann jedoch auf dem deutschen Markt niedriger ausfallen, da zugelassene Betreiber die anfallende Glücksspielsteuer in die Spielmathematik einkalkulieren müssen, was den RTP-Wert im direkten Vergleich oft etwas senkt.

Gibt es verschiedene Varianten dieses Spiels, etwa mit mehr Walzen?

Nein, das Spielgeschehen findet standardmäßig auf einem festen 5x5-Raster mit 15 Gewinnlinien statt. Es gibt keine Varianten mit Megaways-Mechaniken oder veränderten Walzenanzahlen, allerdings kann der RTP-Wert je nach Casino variieren.

Wie hoch ist der maximale Gewinn bei Wanted Dead or a Wild?

Spieler können bei diesem Slot mit viel Glück bis zu 12.500x ihres ursprünglichen Einsatzes gewinnen.

Gilt die 5-Sekunden-Regel auch für den Wanted Dead or a Wild slot?

Ja. Wenn Sie bei einem legalen Anbieter in Deutschland spielen, greift das Gesetz, wodurch zwischen jedem einzelnen Spin eine vorgeschriebene Pause von fünf Sekunden eingehalten werden muss.

Was ist das „VS“-Symbol im Spiel?

Das VS-Symbol ist ein spezielles Feature. Landet es auf den Walzen, erweitert es sich (wenn dadurch ein Gewinn entsteht) zu einem Vollwalzen-Wild und zeigt ein Duell zwischen zwei Outlaws. Der siegreiche Outlaw vergibt einen Multiplikator zwischen 2x und 100x.