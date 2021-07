Paralympics: Team D mit 134 Athletinnen und Athleten um Rehm in Tokio

Angeführt von Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm gehen 134 Athletinnen und Athleten aus 18 Sportarten bei den Paralympics in Tokio für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) auf Medaillenjagd. Das Team D Paralympics mit 43 Neulingen wurde am Montag für die Spiele in Japan vom 24. August bis 5. September nominiert.