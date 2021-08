Paralympics: 20.000 Euro für Goldmedaille

Während die deutschen Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio für Rang vier bis acht zwischen 5000 und 1500 Euro bekamen, gehen die Paralympics-Starter in diesem Bereich leer aus. Der Grund ist die oft geringe Anzahl an Teilnehmern in den einzelnen Wettbewerben. Wer zwei oder mehr Goldmedaillen holt, wird trotzdem nur einmal honoriert.