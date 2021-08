Paralympics: Erste Coronafälle unter den Teilnehmenden

Aufgrund der sich verschlechternden Coronalage in Japan und Tokio wurde zuletzt bereits über noch strengere Maßnahmen im Rahmen der Paralympics nachgedacht, im Gespräch ist etwa eine Ausweitung der Tests. “Die Spiele beginnen am Dienstag, wir müssen Entscheidungen daher so bald wie möglich treffen”, sagte Hidemasa Nakamura vom Organisationskomitee nun.