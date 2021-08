Paralympics: Georgischer Judoka nach Angriff auf Wachmann verhaftet

Ein georgischer Judoka ist offenbar vor dem Start der Paralympischen Spiele in Tokio verhaftet worden. Der 34 Jahre alte Sportler soll einem Wachmann im Quarantänehotel am Flughafen Haneda am Donnerstag eine Rippe gebrochen haben, indem er ihn “ansprang und zu Boden stieß”, sagte ein Polizeisprecher der französischen Nachrichtenagentur AFP.