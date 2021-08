Paralympics Paralympics ohne vier Südsee-Staaten - Reisebeschränkungen

Grund für den Verzicht sind demnach finanzielle und organisatorische Anforderungen aufgrund der Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie. Die Teams aus der Südsee müssten über Australien nach Japan reisen, sich aufgrund der scharfen Corona-Maßnahmen in "Down under" allerdings auf eigene Kosten für zwei Wochen in Hotel-Quarantäne begeben.