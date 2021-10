Beucher nach Platz zwölf im Medaillenspiegel gelassen: "Mich stört das nicht"

Vielmehr zeige das, so Beucher weiter, "dass die Paralympics ihren Zweck erfüllen. Behindertensport wird auch in Länder getragen, wo früher Menschen mit Behinderung am Rande der Gesellschaft versteckt waren." Deutschland schloss die Paralympischen Spiele in Tokio nach 13 Gold-, zwölf Silber- und 18 Bronzemedaillen mit Platz zwölf im Medaillenspiegel ab, zuvor war Rang elf in Peking 2008 das schlechteste Ergebnis.