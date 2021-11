Para-Eishockey: Deutschland bleibt im Rennen um Peking-Quali

Die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Chance auf die Teilnahme an den Paralympics in Peking (4. bis 13. März 2022) gewahrt. Beim Qualifikationsturnier in Berlin gelang der spielerisch überlegenen Mannschaft von Cheftrainer Andreas Pokorny ein 2:1-Arbeitssieg gegen Außenseiter Japan. In den kommenden beiden Partien am Dienstag und Mittwoch gegen Schweden und die Slowakei müssen weitere Punkte her.