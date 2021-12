Logo der Special Olympics World Games Berlin 2023 präsentiert

Die Special Olympics World Games finden vom 17. bis. 25. Juni 2023 erstmals in Deutschland statt. Die Veranstalter erwarten mehr als 7000 Athletinnen und Athleten aus rund 200 Ländern, die in insgesamt 26 Sportarten antreten werden. In der Hauptstadt finden auch die nationalen Spiele 2022 vom 19. bis 24. Juni statt.