Monoskifahrerin Forster mit Doppelerfolg in Are

Frankfurt am Main (SID) - Vierfach-Weltmeisterin Anna-Lena Forster (Radolfzell) hat auch beim Weltcup der Alpinen in Are ihre Medaillenambitionen für die Paralympics nachhaltig untermauert. Die 26 Jahre alte Monoskifahrerin gewann eine Woche nach ihrer erfolgreichen WM sowohl den Super G als auch den Riesenslalom souverän, der Slalom wurde wegen schlechter Witterungsverhältnisse gestrichen.