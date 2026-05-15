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FIS-Revolution: Para-Ski-Super-WM 2029 in Bardonecchia

Erste „Super-WM“ für Para-Wintersport

Im italienischen Bardonecchia finden Wettbewerbe im alpinen und nordischen Skisport sowie im Snowboard statt.
Gute Nachrichten für den Para-Wintersport
Gute Nachrichten für den Para-Wintersport
© AFP/SID/JEFF PACHOUD
SID
Im italienischen Bardonecchia finden Wettbewerbe im alpinen und nordischen Skisport sowie im Snowboard statt.

Der Ski-Weltverband FIS wird 2029 erstmals gleichzeitige Para-Weltmeisterschaften in allen drei Sparten aus seinem Verantwortungsbereich austragen.

Premiere der Super-WM in Bardonecchia

Wie die FIS am Freitag nach ihrem Council-Meeting im slowenischen Portoroz mitteilte, findet die Premiere der „Super-WM“ mit Wettbewerben im alpinen und nordischen Skisport sowie im Snowboard im italienischen Bardonecchia statt.

„Das ist ein glorreicher Tag für den Para-Schneesport“, sagte FIS-Präsident Johan Eliasch. Bislang wurden die Weltmeisterschaften der einzelnen Sparten getrennt ausgetragen. Mittlerweile werden diese von der FIS und nicht mehr vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) ausgerichtet.

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