FIS-Revolution: Para-Ski-Super-WM 2029 in Bardonecchia

SID 15.05.2026 • 15:31 Uhr Im italienischen Bardonecchia finden Wettbewerbe im alpinen und nordischen Skisport sowie im Snowboard statt.

Der Ski-Weltverband FIS wird 2029 erstmals gleichzeitige Para-Weltmeisterschaften in allen drei Sparten aus seinem Verantwortungsbereich austragen.

Premiere der Super-WM in Bardonecchia

Wie die FIS am Freitag nach ihrem Council-Meeting im slowenischen Portoroz mitteilte, findet die Premiere der „Super-WM“ mit Wettbewerben im alpinen und nordischen Skisport sowie im Snowboard im italienischen Bardonecchia statt.