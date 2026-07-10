Paralympics 2030: IPC segnet Lyon-Plan für Winterspiele ab

SID 10.07.2026 • 15:30 Uhr Wie auch bei Olympia finden die Eissport-Wettkämpfe 2030 in Lyon statt. Zwei weitere Austragungsorte stehen fest.

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat die Standorte für die Winterspiele 2030 in den französischen Alpen abgesegnet. Wie das IPC nach seiner Sitzung in Bonn erklärte, sollen wie auch bei den Olympischen Spielen die Eissport-Wettbewerbe im Cluster Lyon ausgetragen werden. Der Verlegung an den Standort hatte das IOC im Juni zugestimmt.

Kompakte Paralympics dank Cluster-Konzept

Die Paralympics folgen dem Beispiel, Para Eishockey und Rollstuhlcurling sollen im Eurexpo Kongresszentrum von Lyon ausgetragen werden. Zudem gibt es mit Haute-Savoie und Savoie zwei weitere Cluster. Im Gebiet Haute-Savoie, genauer gesagt in La Clusaz, werden die Sportarten Biathlon und Skilanglauf ausgetragen. Das Cluster Savoie beheimatet in Courchevel die Wettkämpfe im Ski Alpin und Snowboard.