756 Dopingkontrollen bei Paralympics geplant

Bei den Paralympics in Peking wird die Zahl der Dopingkontrollen gegenüber den letzten Winterspielen von Pyeongchang nochmals erhöht. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mitteilte, seien in China 756 Probeentnahmen vorgesehen und damit zwölf Prozent mehr als noch vor vier Jahren (677). Das strenge Kontrollprozedere laufe vom 25. Februar bis zum Tag der Abschlussfeier am 13. März und umfasse sowohl Blut- als auch Urinproben.