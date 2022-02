Medaillenkandidatin Klug muss Paralympics-Teilnahme absagen

Medaillenkandidatin Clara Klug muss ihre Teilnahme an den Paralympics in Peking kurzfristig absagen. Die sehbehinderte Langläuferin und Biathletin wird nach ihrer Ende Januar erlittenen Schulterfraktur nicht rechtzeitig fit, wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag mitteilte. Damit besteht das Team D Paralympics in China nur noch aus 17 Athletinnen und Athleten sowie fünf Guides.