Para-Weltmeisterin ist Sportlerin des Monats Januar

Forster triumphierte bei der Para-WM in Lillehammer in Abfahrt, Super-G, Super-Kombination und Slalom, lediglich im Riesenslalom schied sie deutlich in Führung liegend im zweiten Durchgang aus. Nach dem Rücktritt von Anna Schaffelhuber trägt Forster bei den Paralympics (4. bis 13. März) die größten deutschen Hoffnungen. „Mein Traum ist es, in Peking meine Goldmedaille von 2018 zu wiederholen ? mindestens eine“, sagte sie der Deutschen Sporthilfe.