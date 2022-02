Schaffelhuber kritisiert Förderung paralympischer Athleten

Frankfurt am Main (SID) - Die siebenmalige Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber hat die Ungleichheit in der Förderung paralympischer und olympischer Athleten kritisiert. „Ich finde die Entwicklung sehr bedenklich. Früher war die Anzahl der Athleten viel höher, die nicht nebenher noch ihr berufliches Standbein stemmen mussten“, sagte die 29-Jährige im SID-Interview. Die Förderung sei im paralympischen Sport schlicht „nicht gleich zum olympischen Sport“. Dies müsse die Sportpolitik in den Griff kriegen.