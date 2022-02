Während Paralympics: Beucher rät Athleten von Kritik an China ab

DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat den deutschen paralympischen Athleten während des Aufenthalts in Peking von kritischen Äußerungen gegenüber Gastgeber China eindringlich abgeraten. „Das sind mündige Menschen. Jeder darf bei uns sagen, was er will und seine freie Meinung äußern. Aber zur Fürsorgepflicht gehört auch, dass wir allen raten müssen, das in China nicht zu tun“, sagte der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) in einer Medienrunde.