Paralympics: ARD und ZDF reduzieren Live-Berichterstattung im TV

ARD und ZDF werden in einem geringeren Umfang als vor vier Jahren live im TV von den Paralympics in Peking (4. bis 13. März) berichten. Nach zusammen rund 65 Stunden Live-Programm 2018 in Pyeongchang wird in den beiden Hauptprogrammen diesmal weniger als die Hälfte dieser Zeit gesendet. Dafür bauen beide Fernsehanstalten ihre Online-Berichterstattung deutlich aus.