Paralympics: Ukrainische Athleten auf dem Weg nach Peking

Trotz des Krieges im Heimatland wird das ukrainische Team wie geplant an den Paralympics (4. bis 13. März) in Peking teilnehmen. Das teilte der Ukrainische Paralympische Verband am Dienstag mit. Demnach sollen insgesamt 20 Athleten und neun Betreuer am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt landen.