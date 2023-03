Keine Bewährung: Pistorius bleibt wegen Mordes in Haft

Der Antrag auf Bewährung des südafrikanischen Sprinters, der wegen Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin Reeva Steenkamp im Gefängnis sitzt, wurde am Freitag abgelehnt. Dies teilte die Anwältin der Familie des Opfers der Nachrichtenagentur AFP mit. Sein Antrag werde aber in einem Jahr erneut geprüft.