Para-WM: Erstes Gold und Weltrekord

Am ersten Wettkampftag der Para-Leichtathletik-WM in Paris hat Weitspringer Leon Schäfer (26/Leverkusen) dem deutschen Team mit einem Weltrekord gleich das erste Gold beschert.

Der einseitig unterschenkelamputierte Titelverteidiger sprang in der Klasse T63 im letzten Versuch auf 7,25 m und zog damit noch am Dänen Daniel Wagner vorbei, der im ersten Durchgang bei 7,03 m gelandet war. Ali Lacin aus Berlin belegte mit 6,29 m den fünften Rang.

Am Vormittag hatte die 18-jährige Merle Marie Menje (Singen), die von Geburt an querschnittsgelähmt ist, im Charlety Stadion in der Klasse T54 den fünften Rang über 5000 m belegt.