Förstemann und Ulbricht holen Bronze bei Para-Rad-WM

Bahnrad-Ass Robert Förstemann und sein sehbehinderter Tandem-Partner Thomas Ulbricht haben bei der Para-WM in Glasgow die Bronzemedaille im Zeitfahren gewonnen.

Das Duo fuhr am Freitag im Finale der Startklasse B über die paralympischen 1000 m in 1:01,180 Minuten die drittschnellste Zeit und sorgte damit für das erste Edelmetall für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) in Schottland.