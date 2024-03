Bahnrad-WM in Rio: DBS holt drei Medaillen

Pierre Senska hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei der Bahnrad-WM in Rio de Janeiro zwei Medaillen beschert. Der 35-Jährige, der auf der Straße insgesamt sechs WM-Titel vorweisen kann, gewann bei den Titelkämpfen in Brasilien in der Startklasse C1 Bronze im Scratch und im Ausscheidungsfahren Silber.