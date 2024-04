Para-EM: Schott holt zum Abschluss ihr zweites Gold

Verena Schott hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei der Schwimm-EM auf Madeira nach ihrem goldenen Auftakt auch zum Abschluss einen Titel beschert. Die 35-Jährige aus Greifswald gewann am Samstag das Finale der Startklasse S6 über 50 m Schmetterling, für die querschnittgelähmte Athletin war es der zweite Triumph bei diesen Titelkämpfen - ihr Sieg über 100 m Rücken hatte am vergangenen Sonntag die erste deutsche Goldmedaille gebracht.

Schott gewann auf Madeira zudem eine Silbermedaille und zweimal Bronze, noch erfolgreicher war aus deutscher Sicht nur Gina Böttcher. Die 23-Jährige holte in drei aufeinanderfolgenden Finals drei Goldmedaillen. Ein weiterer Podestplatz kam am letzten Wettkampftag für Böttcher nicht mehr dazu, im Finale über 100 m Freistil (S5) reichte es am Samstag zu Rang vier. Taliso Engel, zu Beginn der Woche Europameister über 100 m Brust (SB13), wurde zum Abschluss zudem Fünfter über 200 m Lagen (SM13).