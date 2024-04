Para-Schwimmen: Böttcher holt nächste deutsche EM-Goldmedaille

Gina Böttcher hat für die nächste Goldmedaille des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) bei der Schwimm-EM auf Madeira gesorgt. Die 23-Jährige vom SC Potsdam setzte sich am Dienstag in der Startklasse SM4 über 150 m Lagen in persönlicher Bestzeit von 3:01,44 Minuten durch und sicherte sich ihren ersten EM-Titel. Böttcher lag vor der letzten Bahn knapp sechs Sekunden zurück, startete dann aber eine Aufholjagd.

"Ich freue mich sehr über die Goldmedaille und habe nicht damit gerechnet", sagte Böttcher.

Auch Verena Schott gewann am ersten Tag der Titelkämpfe in Portugal Gold, zwei Tage später legte die querschnittsgelähmte Greifswalderin mit Silber nach. Im Finale der Startklasse SM6 über 200 m Lagen schlug die Paralympics-Zweite von 2012 in 3:06,88 Minuten hinter der enteilten Britin Maisie Summers-Newton (2:58,38) an.

Auch Braunschweig holt Silber

Malte Braunschweig holte sich ebenfalls die Silbermedaille. Dem Berliner fehlten im Finale der Startklasse S9 über 100 m Schmetterling in 1:01,31 Minuten etwas mehr als zwei Sekunden auf Europameister Simone Barlaam aus Italien.

