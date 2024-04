Para-Schwimmen: Schott holt Gold zum EM-Auftakt

Verena Schott hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) einen goldenen Auftakt bei der Schwimm-EM auf Madeira beschert. Die 35-Jährige aus Greifswald schlug am Sonntag im Finale der Startklasse S6 über 100 m Rücken in 41,21 Sekunden als Erste an. Es war der dritte Titel für die querschnittgelähmte Schott bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften holte die Paralympics-Zweite von 2012 ebenfalls bereits drei Goldmedaillen.