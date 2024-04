Rollstuhlbasketballer lösen Paralympics-Ticket

Das deutsche Team hatte in der Vorrunde seine Partien gegen Kolumbien und Marokko gewonnen, lediglich gegen Italien gab es zum Abschluss eine Niederlage. Somit ging es in einem von vier Entscheidungsspielen des Turniers als Zweiter gegen den Dritten der Überkreuzgruppe. Bei den Sommerspielen in Paris werden anders als in Tokio (zwölf) nur noch jeweils acht Teams um die Medaillen im Rollstuhlbasketball spielen, die Qualifikation war somit anspruchsvoller.