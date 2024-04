Rollstuhlbasketballer spielen um Paralympics-Ticket

Die deutschen Rollstuhlbasketballer spielen ab Freitag um ihre letzte Chance auf die Paralympics in Paris. Beim finalen Qualifikationsturnier in Antibes/Frankreich trifft die Mannschaft von Matthias Engel in ihrer Gruppe auf Kolumbien, Afrikameister Marokko sowie Italien. In dieser Vorrunde wird allerdings nur die Setzliste für die Überkreuzspiele mit der Parallelgruppe ausgespielt, am Montag gibt es dann vier Endspiele um die letzten Tickets.